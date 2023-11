Guinée: Ahunna Eziakonwa, Directrice Régionale du Bureau PNUD Afrique échange avec les organisations de femmes et les jeunes

Comme nous vous l'annoncions dans l'une de nos précédentes dépêches, une délégation des nations unies séjourne en Guinée depuis hier mardi 31 octobre. Madame Ahunna Eziakonwa, Directrice Régionale du Bureau programme des nations unies pour le développement (PNUD) Afrique a mis l'occasion à profit pour échanger avec des organisations de femmes et de jeunes ce 01 novembre 2023 à Conakry, a constaté Aminata.com à travers un de ses reporters.

Au nom des jeunes de Guinée, Abdoulaye Diané, président du Conseil national des jeunes a souhaité la bienvenue à la diplomate onusienne et sa suite avant de solliciter son implication personnelle dans la mise en place des lois et moyens juridiques permettant d'accroître la participation des jeunes dans les instances de prise de décisions en instaurant un système de quotas des jeunes. Mais aussi, dans le renforcement de l'éducation politique des jeunes par la mise en place des programmes qui mettent l'accent sur la compréhension des institutions politiques et des mécanismes de prises de décisions.

Pour sa part, Mme Diaby Mariama Sylla, ancienne ministre a au nom des femmes et filles de Guinée énuméré quelques problèmes majeurs auxquels elles sont confrontées.

« En cette phase de transition, les femmes veulent porter leur voix. Certes, il y a des facilitatrices qui œuvrent pour qu'il y ait le dialogue entre les politiques et le gouvernement, mais nous voulons également être dans les instances de prise de décisions. Que ce soit au niveau de la prochaine Assemblée nationale, que ce soit dans le gouvernement. Le deuxième problème auquel nous sommes confrontés, c'est les violences basées sur le genre.

%

Aujourd'hui, on est confronté aux viols. En plus des mutilations génitales féminines, des mariages précoces, il y a le viol aussi qui vient s'installer. Et l'autre thématique pour nous les femmes, c'est l'autonomisation et l'entrepreneuriat féminin. Cela passe par l'éducation, la formation professionnelle mais également l'accès des femmes aux activités génératrices de revenus« , a-t-elle indiqué.

L'ancienne ministre a poursuivi avec les défis qu'elles sont confrontées. « Ces défis sont d'ordre social, d'ordre juridique, d'ordre économique parce que l'analphabétisme nous touche. Beaucoup n'ont pas été à l'école, beaucoup de filles sont extraites dans les écoles pour être données en mariage alors qu'elle n'ont pas l'âge« , a-t-elle renchéri.

Dans sa prise de parole, Madame Ahunna Eziakonwa a invité les jeunes à se lancer dans le secteur agricole pour bénéficier du projet de financement de ce secteur à hauteur d'un million de dollars que son institution le PNUD va lancer très prochainement.

« La jeunesse en Guinée est très talentueuse, très engagée, très dynamique, nous devons investir sur cette jeunesse. La Guinée a un ministre de la Jeunesse très actif. Nous allons travailler avec lui pour accroître les activités de la jeunesse à travers le programme YouthConnect. Au niveau de l'innovation et de l'entrepreneuriat, on va s'assurer qu'on accorde à cette jeunesse le marché commun en Afrique.

Je lance un défi à la jeunesse de prendre la place qu'elle doit occuper au niveau de la politique, au niveau de la transition pour la prise en compte de leurs aspirations. Nous sommes très contents de la mise en place du Conseil national de jeunes. Le PNUD va travailler à travers ce vecteur là pour renforcer la jeunesse et renforcer la voix de la jeunesse« , a-t-elle fait savoir.

Avant de terminer, elle promet que le PNUD va s'investir pour accompagner les femmes notamment celles rurales parce que pour elle, c'est là-bas que le changement sera plus perceptible.

« Donc, le PNUD s'engage à accompagner les femmes au niveau de la transformation à travers un programme d'un million de dollars pour améliorer leurs productions« , promet-elle.

Au terme des échanges, Lansana Bea Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports a dit que l'Afrique est en retard sur beaucoup de choses, mais, ajoute-t-il, avec les nouvelles technologies, on ne peut plus être en retard.

« Vous êtes aujourd'hui cette force et cette intelligence qui doivent permettre au continent de s'envoler. Croyez en vous-mêmes c'est ainsi qu'on peut vous aider« , a-t-il lancé aux jeunes.

Avant ces échanges, la délégation onusienne a été reçue par le premier ministre de la transition, Dr Bernard Goumou.