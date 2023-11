Madagascar: Padel - MPPTour 100 - Victoire de Harivony et Miarana

Le 7e tournoi MPPTour, baptisé MPPTour 100 by Manjarano Lodge and Spa, a tenu toutes ses promesses ce week-end au complexe Soavina Atmosphère.

Ce tournoi de padel, qui vise à promouvoir et vulgariser ce sport de raquette à Madagascar, a offert aux participants et aux spectateurs un spectacle exceptionnel.

Le tournoi MPPTour 100 en double mixte a réuni 16 équipes.

La compétition a été féroce et les joueurs et joueuses ont démontré leurs compétences et leur passion pour le padel.

Dans une finale captivante, le duo Harivony et Miarana a triomphé en battant l'équipe de Max et Fitia par 2 sets à 1 (4/6, 6/1, 6/1).

La finale a été marquée par des échanges intenses et des retournements de situation, démontrant le niveau élevé de jeu des participants.

La petite finale a également été un match passionnant, où le duo Victoria et Marin a remporté la troisième place en s'imposant par 2 sets à 1 (4/5, 4/1, super tie-break 14/12) contre l'équipe d'Evane et Miary Zo.

Le MPPTour 100 by Manjarano Lodge and Spa a rassemblé la communauté du padel à Madagascar et a mis en lumière ce sport dynamique.

Le padel continue de gagner en popularité à Madagascar grâce à des tournois passionnants comme celui-ci.