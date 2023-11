Sénégal: Les FDS incarnent les 'diversités socioculturelles' du pays, selon Macky Sall

Dakar — Les forces de défense et de sécurité (FDS) sénégalaises incarnent les "diversités socioculturelles" du pays, a relevé le président de la République, Macky Sall, mardi, à Dakar.

"Je salue la vocation de nos Forces armées d'être le réceptacle harmonieux de toutes nos diversités socioculturelles, dans le culte du devoir, de l'excellence et du mérite", a-t-il dit lors d'une cérémonie officielle de la Journée nationale des Forcées armées, au camp Dial-Diop.

"Sous les drapeaux, toutes les différences et les diversités s'effacent pour faire place à l'esprit de camaraderie et de fraternité d'armes, un esprit que nous devons cultiver et enseigner au-delà des armées, par l'éducation au civisme et à la citoyenneté", a souligné le chef de l'État.

La célébration de la Journée nationale des Forces armées est une occasion pour rassembler les citoyens autour des valeurs de l'État, de la nation et de la République, auxquelles l'armée nationale, dans toutes ses composantes, reste indéfectiblement attachée, selon Macky Sall.

"Au-delà du cérémonial, elle est surtout l'occasion d'une introspection sur la vocation du soldat dans la société, parce que nos Forces armées, par leur mode de recrutement sur l'étendue du territoire national, sans discrimination aucune, incarnent la nation dans toute sa diversité", a-t-il ajouté.

%

La fête dédiée aux forces de défense et de sécurité a eu lieu cette année, sur le thème : "Les Forces armées au cœur de la cohésion sociale".

Macky Sall a salué la pertinence du concept armée-nation, auquel renvoie le thème. "Ce thème est d'actualité et nous interpelle, parce que nous vivons dans un monde dangereux, un monde exténué par l'abîme de la guerre, un monde de turbulences et d'incertitudes, un monde marqué par la crise des valeurs", a-t-il dit.

Aux défis et menaces classiques "s'ajoute une violence physique, verbale et morale, portée et amplifiée [...] par les réseaux virtuels", a signalé le chef de l'État.

"Ces facteurs déstabilisants et blessants peuvent saper les fondements de l'État et de la République, porter atteinte à la cohésion nationale et nuire à l'honorabilité d'honnêtes citoyens", a-t-il prévenu.

Macky Sall est d'avis que "dans une société qui se veut libre et démocratique, liberté et responsabilité doivent aller de pair, afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l'État, de la nation et de la République".

Lors de la cérémonie, le président de la République a procédé au baptême de la 55e promotion des élèves-officiers de l'École militaire de santé (EMS) et de la 42e promotion des élèves-officiers de l'École nationale des officiers d'active (ENOA) de Thiès (ouest).

La 55e promotion de l'EMS porte le nom du dentiste colonel Mbaye Khary Dieng.

El Hadji Mamadou Touré, un officier décédé dans un crash d'hélicoptère en 2018, est le parrain de la 42e promotion de l'ENOA.

"Sur le chemin que vous aurez à parcourir, il y aura des obstacles à franchir, des pièges à éviter et des décisions à prendre. Alors, gardez le souvenir de vos parrains comme une lanterne pour éclairer votre parcours", a conseillé le chef de l'État aux membres des deux promotions.

Macky Sall a évoqué le souvenir du colonel El Hadji Mamadou Touré qui, selon lui, incarnait la "plénitude" de l'officier de l'air.

Il s'est souvenu aussi du dentiste colonel Mbaye Khary Dieng et de son œuvre.

Ce dernier a consacré toute sa vie professionnelle à ses semblables, dans ses fonctions de coordonnateur du programme multisectoriel de lutte contre le sida dans les armées notamment, a rappelé le président de la République.

Il a profité de la cérémonie pour saluer la mémoire de tous les soldats décédés et prier pour le repos de leur âme.

Macky Sall s'est réjoui de l'œuvre des anciens militaires, dont "les brillants parcours" serviront de "leçons de vie, de civisme et de patriotisme" à leurs successeurs.