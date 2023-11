Sénégal: Les élèves victimes plus fréquemment de violences en milieu familial qu'à l'école (Rapport)

Dakar — Les violences envers les élèves surviennent plus fréquemment en milieu familial qu'en milieu scolaire et sur le chemin de l'école, révèle le rapport de l'étude sur la sécurité et le bien-être des élèves au Sénégal.

Selon les résultats de l'étude présentés mardi à Dakar par la responsable de la Cellule genre du ministère de l'Education nationale, Marie Siby Faye, 82% des élèves sont victimes de violence dans le cadre familial, contre 32% à l'école et 16% sur le chemin de l'école.

»Sur 10 élèves interrogés, neuf ont déclaré avoir subi au moins un acte de violence durant l'année scolaire au sein de la famille ou à l'école », relève Mme Faye.

Concernant les violences survenant dans le cadre familial ou à l'école, le milieu urbain est plus touché que le milieu rural, relève l'étude.

"Quel que soit le cadre de vie et le type des structures d'éducation, les violences psychologiques sont plus répandues, suivies des violences physiques et des violences sexuelles généralement faiblement reportées", indique Marie Siby Faye.

En milieu scolaire, les filles sont plus affectées par les violences avec 34,8% contre 1% pour les garçons. La majorité des victimes ne connaissent pas l'identité des auteurs qui sont en majorité (71,4%) des personnes qui ont accès à l'école mais n'y travaillent ou n'y étudient pas.

Les toilettes restent les "lieux de risque" où se passent 35,6% des violences sexuelles, suivis des coins isolés de l'école ou derrière les salles de classes avec 20,2% et le voisinage immédiat de l'école pour 17,7%.

Les résultats de l'étude par région montrent que la région de Tambacounda enregistre le plus de violences physiques envers les élèves, avec un taux de 62%, alors que celle de Kédougou enregistre le moins de violences envers les élèves avec 14,50%.

»Les violences faites aux enfants ont des répercussions sur leur capacité à réussir à l'école avec des conséquences multiformes et variées selon le type de violence », affirme Marie Siby Faye. L'étude a été faite sur un échantillonnage d'élèves, de parents, de membres de la communauté éducative, de partenaires sociaux et partenaires techniques et financiers.

»C'est juste une représentation d'élèves sur tout le territoire national en milieu urbain comme rural qui ont donné leurs avis sur la perception qu'ils ont des violences, les lieux de danger et là où ils sont mieux à l'aise », a t-elle précisé.

Le rapport est assorti de recommandations pour lutter contre toutes formes de violences à l'école ou dans les familles et sur le plan institutionnel avec l'intégration de modules sur la violence en milieu scolaire dans les référentiels de formation. Il préconise aussi de veiller à l'application effective des lois et dispositions disciplinaires dans les établissements scolaires.

Il s'agit également d'améliorer le dispositif sécuritaire de l'accès à l'école, notamment en milieu rural à travers la construction de murs de clôture dans les écoles et la mise en place d'un service de gardiennage.

Sur le plan pédagogique, l'étude recommande de sensibiliser les personnels enseignants à l'utilisation de la discipline positive mais également de mettre en place dans toutes les écoles un mécanisme de dénonciation "anonyme" des cas de violences.

Une campagne de communication est également proposée après l'étude pour des actions de sensibilisation des parents et des élèves afin d'encourager les familles à "briser le silence sur les cas de violence à l'école, sur le chemin de l'école ou en famille".

L'étude a été réalisée avec l'appui de l'ambassade du Canada, de l'Unicef et de Plan Sénégal.