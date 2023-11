Afrique: AS Mande/Ampem Darkoa - Une première scrutée

Quelques stats entre les deux équipes

Il s'agit de la première confrontation entre les deux équipes.

C'est la deuxième fois que l'AS Mandé affronte un adversaire ghanéen en phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. En 2021, l'AS Mandé avait affronté les Hasacaas lors de son deuxième match de groupe et s'était inclinée 3-0.

La défaite de l'AS Mandé face aux Hasaacas Ladies en 2021 est la seule fois où deux équipes de la zone UFOA se sont affrontées lors d'une phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Pour la deuxième fois, des équipes d'Afrique de l'Ouest vont s'affronter en phase finale de cette compétition, les deux fois impliquant l'AS Mandé.

AS Mandé

Elles ont entamé cette compétition par un match nul face à Haracanes 1-1.

Pour la deuxième fois de leur histoire dans cette compétition, l'AS Mandé a dû remonter un but de retard. Pour rappel, les Maliennes avaient dû combler leur retard face au Wadi Degla, lors de leur dernier match de groupe en 2021, pour finalement arracher le point du match nul en faisant 2-2.

L'AS Mandé est à la recherche de sa première victoire en phase finale de cette compétition. En deux éditions, l'AS Mandé a disputé quatre matches : deux défaites et deux nuls.

L'AS Mandé est la première équipe à compter quatre matchs de groupe sans victoire.

En cas d'échec, l'AS Mandé deviendrait la deuxième équipe à enchaîner cinq matches consécutifs sans victoire, après le Wadi Degla qui avait perdu son deuxième match de groupe en 2021 et ses trois matches de groupe en 2022.

Fatoumata Karentao est la première joueuse de l'AS Mandé à se faire expulser dans l'histoire de laLigue des Champions Féminine de la CAF.

L'AS Mandé a réalisé 93 passes dans le dernier tiers du terrain lors de son match nul 1-1 contre Haracanes.

Face à Haracanes, l'AS Mandé a eu du mal à remporter les duels aériens, seuls 38,5% d'entre eux ont été remportés par l'écurie malienne.

Face à Haracanes, Fatoumata Diarra de l'AS Mandé a marqué sur sa seule frappe cadrée du match. Elle a effectué 64 touches de balle et 39 passes.

L'AS Mandé a eu du mal à remporter les duels aériens lors de son match nul 1-1 contre Haracanes : elle a été impliquée dans 13 duels aériens et n'en a remporté que 38,5 % d'entre eux.

Ampem Darkoa

Les Ghanéennes ont débuté leur campagne par une victoire 2-1 contre l'AS Far, championne d'Afrique en titre.

Lors du premier match d'Ampem contre l'AS FAR, il y avait 13 joueurs ghanéens dans le onze de départ des deux équipes :

● l'AS FAR alignait Shine Agbomazi et Mafia Nyame

● les onze titulaires d'Ampem étaient tous originaires du Ghana.

Ampem Darkoa est la première équipe de la région UFOA à remporter un match après avoir été menée au score.

Contre l'AS Far, la gardienne de l'Ampem Darkoa, Aishetu Fatao, a réalisé cinq arrêts sur six tirs ce qui représente le deuxième plus grand nombre d'arrêts par une gardienne dans un seul match, lors de cette édition jusqu'à présent. La gardienne du SC Casablanca, Iman Abdelahad, a réalisé le plus grand nombre d'arrêts en un seul match lors de son match nul face à l'Athletico Abidjan, avec 8 tirs et 7 arrêts.

Comfort Yeboah a marqué sur son seul tir cadré dans le match contre l'AS FAR.

Aucun club ghanéen n'a encore perdu un match en phase de groupe pour le moment. En 2021, les Hasaacas Ladies avaient remporté deux matchs et fait un match nul, tandis qu'Ampem Darkoa s'est imposé face à l'AS Far.

Le bilan des clubs ghanéens en phase de groupes est le suivant : 4 matchs joués, 3 victoires, 1 nul et 0 défaite

Au total, les clubs ghanéens ont disputé 6 matchs de phase finale et n'ont perdu qu'une seule fois, lors de la finale de 2021 : défaite des Hasacaas Ladies face aux Sundowns 2-0.

Aucun des six matches impliquant des clubs ghanéens en phase finale ne s'est soldé par un 0-0, et tous ont donné lieu à des buts.

Lors de sa victoire sur l'AS FAR, Ampem n'a réalisé que 206 passes, contre 456 pour son adversaire.

Comfort Yeboah a été la joueuse la plus influente d'Ampem lors de la victoire contre l'AS FAR : elle a marqué sur son seul tir cadré, s'est créé deux occasions et a tenté cinq centres. Elle a touché 51 fois le ballon.