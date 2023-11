Afrique: As Far/Huracanes - Opération rachat lancée

Quelques stats entre les deux équipes

Il s'agit du premier match entre les deux formations.

C'est la deuxième fois que l'AS FAR affronte un adversaire de Guinée équatoriale en Ligue des Champions Féminine de la CAF, après avoir rencontré les Malabo Kings pour le match de la troisième place en 2021. Une rencontre que les Marocaines avaient remporté 3-1 avec des réalisations signées par Fatima Tagnaout, Ghizlane Chebbak, auteure d'un doublé. La réduction du score est intervenue à la 50e grâce à Carol Carioca.

Après le Ghana et le Nigeria, la Guinée équatoriale devient le troisième pays dont deux clubs différents affrontent à l'AS Far, en Ligue de Champions féminine de la CAF.

La dernière confrontation entre une équipe nord-africaine et une équipe d'Afrique centrale a vu les Malabo Kings s'imposer 3-0 face au Wadi Degla, en 2021.

AS FAR

L'AS Far restait sur une série de six matchs sans défaite qui a pris fin ce lundi 6 novembre avec la perte du match face à l'Ampem Darkoa 2-1.

Les deux défaites de l'AS FAR en phase finale de Ligue des Champions Féminine de la CAF, ont eu lieu face à des équipes ghanéennes :

En 2021, Les Marocaines étaient tombées face aux Hasaacas Ladies 2-1

Face à l'Ampem Darkoa,pour la première fois l'AS Far s'est inclinée dans un match où elle avait ouvert le score.

Face à l'AS Far, la Ghanéenne Najat Badri a toujours marqué. Pour rappel, elle avait largement contribué à la victoire des Hasaacas Ladies en 2021.

C'est la troisième fois que l'AS far perd un match en phase finale de la compétition. Les Marocaines étaient sur une série de quatre matches de groupe sans défaite. Entre le match nul 0-0 contre les Mamelodi Sundowns en 2021 et les trois matches en 2022.

L'AS FAR a marqué au moins un but lors de ses huit derniers matchs de la phase finale, ce qui constitue la plus longue série de buts marqués par une équipe lors de matches successifs.

Si l'AS FAR ne gagne pas, ce ne sera que la deuxième fois qu'elle ne remportera pas deux matchs successifs. La première fois remonte en 2021, lorsqu'elle avait perdu contre les Vihiga Queens du Kenya lors de son deuxième match de groupe, avant de partager le point du match nul avec les Sundowns (0-0) lors de son dernier match de groupe.

L'AS FAR n'a jamais perdu de matchs successifs en phase finale de la compétition.

L'AS FAR est la première championne en titre à perdre un match lors de la phase de groupe. En 2022, les Mamelodi Sundowns avaient remporté tous leurs matchs de groupe.

Contre Ampem Darkoa, Nouhaila Benzina est devenue la première joueuse de l'AS FAR à marquer un but contre son camp en phase finale.

Lors de la défaite contre Ampem Darkoa, l'AS FAR a eu 67,6% de la possession de balle et a effectué six tirs cadrés.

Face à l'Ampem Darkoa, Ghizlaine Chebbak a cadré deux fois sur les six tirs cadrés de l'AS Far. Au total, elle a tiré cinq fois au but et s'est créé quatre occasions. Elle a également effectué 52 passes et 16 autres dans le dernier tiers, tout en touchant 52 fois le ballon, ce qui est un record pour les deux équipes.

Lors de sa défaite contre Ampem Darkoa, l'AS FAR a réalisé 456 passes, contre 206 pour Ampem Darkoa. La précision des passes de l'AS FAR a été de 75,9%.

La buteuse de l'AS FAR lors du premier match perdu contre Ampem Darkoa, Najat Badri, a participé à son onzième match et à sa troisième phase finale contre l"AS FAR.

Du côté de l'AS FAR, Ghizlane Chhiri, Fatima Dhamos, Fatima Tagnaout et Khadija Er-Rmichi ont participé à chacun des onze matches de leur équipe en phase finale de cette compétition. Er-Rmichi a commencé et terminé les onze matchs de son équipe en phase finale.

La dernière fois que l'AS FAR a affronté des adversaires de Guinée équatoriale en phase finale, c'était lors de sa victoire 3-1 sur les Malabo Kings pour le match de la troisième place en 2021. Les membres actuels de l'équipe, Fatima Tagnaout et Ghizlane Chebbak, ont trouvé le chemin des filets.

HURACANES

Elles ont commencé par un match nul 1-1 face à l'AS Mandé. Les Équato-guinéennes avaient pris l'avantage grâce à Elena Obono à la 68e minute avant que Fatoumata Diarra ne remette les deux équipes à égalité.

La milieu de terrain des Huracanes Nuria Baita Masa participe à sa deuxième campagne de Ligue des Champions Féminine, après avoir disputé l'édition 2021 sous les couleurs des Malabo Kings. Cela sera la deuxième fois qu'elle affronte l'AS Far. En 2021, elle avait perdu face à l'armada marocaine 3-1. Elle retrouvera pour l'occasion : Khadija Er-Rmichi, Ghizlane Chhiri, Nouhaila Benzina, Fatima Dahmos, Najat Badri, Fatima Tagnaout, Ghizlane Chebbak et Douha Ahmamou.

Masa est la première joueuse à représenter deux clubs différents de Guinée équatoriale en phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Lors de leur premier match nul contre l'AS Mandé, les Huracanes n'ont cadré qu'un seul de leurs deux tirs cadrés. Deux tirs effectués par Elena Obono.

Lors du premier match d'Huracanes contre l'AS Mande, Julia Raquel Bolop Etopa a effectué 7 tacles,

Comme les Malabo Kings en 2021, les Huracanes n'ont pas remporté leur premier match :