Afrique: Les États-Unis saluent les efforts de l'Angola pour maintenir la paix dans la région

Luanda — Les États-Unis d'Amérique continuent de saluer les efforts du Gouvernement angolais pour maintenir la paix dans la région de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) et maintient son soutien à la réalisation de cet objectif, a déclaré mardi l'ambassadeur, Tulinabo Mushingi.

Se confiant à la presse au terme de l'audience avec le Président de la République, João Lourenço, l'ambassadeur des États-Unis en Angola a souligné que la rencontre avait pour but d'aborder les aspects des relations multilatérales et la situation dans la région, notamment à l'est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Selon le diplomate, le week-end dernier, l'Angola a tenu un sommet extraordinaire de la SADC, c'est pourquoi les États-Unis continuent de saluer les efforts du Gouvernement angolais pour tenter de rétablir la paix dans cette région.

Concernant la situation dans l'est de la RDC, il a assuré qu'ils essayaient de travailler avec les différents partenaires, notamment avec le leadership de João Lourenço et de la SADC, en tant que groupe régional, afin de discuter et d'essayer de convaincre tous les acteurs impliqués dans le conflit à la recherche d'une paix effective.

L'audience a également discuté des relations bilatérales, ainsi que des questions liées à l'investissement privé, en l'occurrence le travail conjoint entre les deux pays, en mettant en avant le corridor de Lobito, non seulement le chemin de fer, mais aussi toute l'idée d'une infrastructure transformatrice qui développera la région, avec une vision au-delà des frontières.

Dans ce sens, il a rappelé la signature de l'accord entre l'Angola, la Zambie et la RDC sur le corridor de Lobito, soulignant son importance pour la région en général et en particulier pour les pays impliqués.

"Nous essayons de promouvoir le multilatéralisme à travers un projet qui bénéficiera non seulement aux Angolais mais aussi au monde et à la région", a-t-il conclu.