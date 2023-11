Madagascar: Petite pêche - Vers l'amélioration des données statistiques avec l'appui du WWF

La disponibilité de données statistiques fiables et recueillies directement de la base, permettra de renforcer le développement de la petite pêche, selon le ministère de tutelle.



Ces données sont indispensables pour la mise en oeuvre de sa politique générale.

Le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB) de Madagascar et le WWF (World Wildlife Fund) ont officiellement scellé un accord de partenariat pour renforcer leurs efforts dans la collecte de données statistiques fiables concernant la petite pêche à Madagascar.

La signature de cet accord s'est déroulée hier à Ampandrianomby, en présence du ministre de tutelle Paubert Mahatante, de son Secrétaire général Désiré Tilahy, et du directeur du WWF à Madagascar, Nanie Ratsifandrihamanana.

Cet accord, le 28e du genre pour le MPEB, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique générale du ministère visant à développer la petite pêche à Madagascar.

Il témoigne de l'importance accordée à la préservation des ressources marines et à la promotion d'une pêche durable dans le pays.

Pour le ministère, la petite pêche joue un rôle essentiel dans l'économie malgache, contribuant à la sécurité alimentaire des communautés côtières et générant des revenus pour de nombreuses familles.

Cependant, pour garantir sa durabilité à long terme, il est impératif de disposer de données précises et fiables sur les activités de la petite pêche, ainsi que sur l'état des stocks de poissons et la santé des écosystèmes marins.

Gestion durable

L'accord de partenariat entre le MPEB et le WWF vise donc à renforcer la collaboration entre le Gouvernement et une organisation non gouvernementale de renommée mondiale spécialisée dans la préservation de l'environnement.

En effet, le WWF pourra apporter son expertise et son soutien technique pour améliorer la collecte, l'analyse et la gestion des données liées à la petite pêche à Madagascar.

Ce partenariat devrait contribuer à une meilleure gestion des ressources marines, à la protection de l'environnement côtier et à la promotion d'une pêche responsable.

Il s'inscrit également dans la lignée des efforts mondiaux visant à préserver la biodiversité marine et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Bref, le MPEB et le WWF s'engagent ainsi à oeuvrer de concert pour garantir un avenir plus durable pour la petite pêche à Madagascar, tout en contribuant à la protection des écosystèmes et à la préservation des ressources précieuses du pays, dans le secteur de la pêche.