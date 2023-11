Congo-Brazzaville: Education des jeunes - Le pays désormais membre de l'OMMS

Le scoutisme congolais a organisé, le 6 novembre, à Brazzaville un atelier d'information et de formation de ses membres pour faire le point de son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) le 9 août dernier à Séoul en Corée du Sud.

Tenue sur le thème « A l'abri de la maltraitance », la réunion d'information organisée a permis aux membres de la congrégation venue des églises de l'oecuménisme de faire le point à mi-parcours de son fonctionnement interne pour le bien de l'humanité. « Le scoutisme est un mouvement d'éducation pour les jeunes âgés de 8 à 20 ans.

Il contribue au développement de la jeunesse en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, en tant que personnes, citoyens responsables et membres des communautés locale, nationale et internationale », a souligné Emilienne Raoul, facilitatrice du processus d'adhésion du Congo à l'OMMS. Elle a rappelé aux jeunes que leur mouvement repose sur trois valeurs cardinales qui sont : le devoir envers Dieu, qui est la relation d'une personne avec les valeurs spirituelles de la vie ; le devoir envers autrui, relation d'un citoyen avec la société et le devoir envers soi-même.

A la tête de cette organisation pendant quatre ans, Emilienne Raoul a profité de l'occurrence pour annoncer son retrait de son poste au profit d'une nouvelle élite jeune. « Chers cheftaines, chers chefs, je vous remets le témoin, le flambeau du scotisme congolais, qu'il brille sur l'ensemble du territoire national parce que vous l'aurez porté très haut », a-t-elle conclu.

Dans son mot d'usage, le représentant de l'Unicef s'est appesanti sur la maltraitance qui est un mauvais traitement infligé à une personne. Il a fait savoir qu'il existe plusieurs types de maltraitance parmi lesquelles les maltraitances psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière et la violation des droits. Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet du ministre chargé de la Jeunesse, Charles Makaya dit Mackail, a salué l'initiative et exhorté les jeunes à adopter de nouvelles habitudes afin de devenir des citoyens modèles au service de la nation.

Le scoutisme est un mouvement mondial de jeunesse créé en 1907 par l'Anglais Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. Mouvement apolitique, le scoutisme est basé, entre autres, sur l'apprentissage des valeurs sociales, telles que le respect, la confiance, l'amour, la justice, la paix et le dépassement. Doté de 57 millions de membres disséminés dans plus de 200 pays, le scoutisme revêt un mouvement éducatif et de prise de conscience des jeunes.