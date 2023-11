Afrique: Africa Investment Forum - Ouverture ce 8 novembre, de l'édition 2023 à Marrakech

Marrakech accueille à partir de ce 8 novembre, l'Africa Investment Forum (Aif). Réunissant chefs d'État, décideurs, multinationales et investisseurs, l'événement de trois jours (8 au 10 novembre), placé sous le thème « Débloquer les chaînes de valeur de l'Afrique », sera le plus grand rassemblement d'affaires du continent.

«L'Africa Investment Forum est une plateforme dynamique et multipartite axée sur la conclusion d'accords continentaux, facilitant les connexions entre les sponsors de projets, les décideurs politiques et les investisseurs et a mobilisé 142 milliards de dollars d'intérêts d'investissement depuis 2018 », lit-on sur le site de l'Aif.

Selon la même source, l'événement ajoutera une valeur significative aux investisseurs, en leur offrant des opportunités soigneusement sélectionnées à une époque de transformation substantielle à travers le continent africain. «Suite à l'accueil récent par le Maroc des réunions annuelles du Fmi et de la Banque mondiale, le continent est au centre de la scène alors que l'Afrique est témoin de développements révolutionnaires, notamment la construction d'un nouveau pipeline énergétique de 6 000 km et se dirige vers son engagement collectif en faveur des énergies renouvelables avant la COP28 », ajoute la même source .

Initiative phare de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, l'Aif compte parmi ses partenaires fondateurs la Banque européenne de développement, Afreximbank, la Banque de commerce et de développement, la Banque de développement de l'Afrique australe, Africa Finance Coopération et Africa 50. La vision de l'Aif est de canaliser les capitaux vers des secteurs critiques pour atteindre les objectifs de développement durable , les High 5 de la Banque africaine de développement et l' Agenda 2063 de l'Union africaine .

%

«Depuis son lancement en 2018, l'Africa Investment Forum a mobilisé près de 143 milliards de dollars d'intérêts d'investissement. Sa pièce maîtresse est l'événement annuel Market Days de trois jours, qui rassemble des milliers d'investisseurs mondiaux, des chefs d'institutions de financement du développement et des dirigeants d'entreprises et de gouvernements pour faire avancer les transactions d'investissement critiques jusqu'à leur clôture », détaille la même source.