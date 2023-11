Congo-Brazzaville: Secteur judiciaire - Une formation au profit des acteurs

Quatre-vingt acteurs du système judiciaire participent, du 7 au 11 novembre, à Brazzaville à une session de formation sur la cyber-sécurité, l'intelligence artificielle (IA) et l'Etat de droit.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du deuxième programme dénommé « Caria skills » du Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria), la formation est organisée par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique en partenariat avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, l'Alliance Smart Africa et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Pendant cinq jours, les participants, à savoir magistrats, avocats et huissiers de justice seront outillés sur des thématiques-clés et stratégiques comme le rôle et l'utilisation de l'IA dans le système judiciaire.

Ouvrant les travaux, le ministre chargé des Postes, Léon Juste Ibombo, a indiqué que le programme de formation des acteurs judiciaires en cybersécurité, l'État de droit et en IA ouvre la voie, entre autres, à l'arrimage du système judiciaire national au numérique, confronté aux technologies émergentes de l'IA dans les tribunaux et aux faibles moyens de cyber justice.

D'après lui, la digitalisation du domaine judiciaire dans le contexte de cyber justice vise à transformer le secteur public, améliorer son efficience, sa responsabilité, son exclusivité, sa fiabilité. Aussi, elle promeut de nouveaux changements qui affectent non seulement les procédures, mais aussi les décisions, avec en relief l'analyse et le conseil juridique effectués par des appareils autonomes. « ...L'utilisation des outils d'IA dans les tribunaux permet aux acteurs d'être plus rapides et plus efficaces. Un moyen d'améliorer l'efficacité de la justice dans l'intérêt des justiciables, en repensant le rôle du juge, et en réfléchissant à celui de la technologie et des outils.

L'utilisation de ces outils permettra également d'améliorer l'efficacité de l'administration de la justice et des tâches des acteurs judiciaires...Je formule le voeu de voir chaque apprenant donner le meilleur de lui-même, afin de tirer profit de cette opportunité offerte par le gouvernement de la République », a déclaré le ministre Ibombo.

Pour Lacina Koné, directeur général de l'Alliance Smart Africa, la technologie de l'IA est potentielle d'apporter des changements transformateurs dans le secteur de la justice en rationalisant les processus, en renforçant l'efficacité et en améliorant la prise de décision. « Cette formation que nous allons suivre pendant les cinq prochains jours représente une avancée significative pour s'assurer que les acteurs du secteur de la justice sont équipés pour naviguer dans le paysage en constante évolution de l'IA tout en respectant les principes de justice, d'éthique et des droits de l'homme. Durant cette formation, nous allons nous plonger dans les sujets de la cyber sécurité, de l'IA. Nous plaidons avec ferveur pour des discussions ouvertes, l'intégration de divers points de vue et la coopération interdisciplinaire », a-t-il dit.

Satisfait de la tenue de cette formation, Viguier Nguembi, représentant des magistrats, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette formation. Notre objectif majeur est non seulement de renforcer nos capacités dans l'utilisation des outils de l'IA, mais aussi de connaître leur fonctionnement et leurs impacts dans un système judiciaire. J'espère que cet atelier de formation nous permettra de consolider davantage nos connaissances grâce aux outils théoriques et pratiques que nous allons acquérir ici .»

Ont pris part à l'ouverture de cette formation Juste Désiré Mondelé, ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local ; Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité ; et Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ministre de l'Enseignement technique et professionnel.