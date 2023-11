Maroc: Le roi Mohammed VI souhaite rendre le Sahara marocain plus attractif

Dans son discours prononcé à l'occasion du 48e anniversaire de la glorieuse Marche verte qui paracheva l'intégrité territoriale du Maroc, Sa Majesté le roi Mohammed VI a annoncé la nécessité de poursuivre la construction, la modernisation et le développement du Sahara marocain.

« Si, par sa façade méditerranéenne, le Maroc est solidement arrimé à l'Europe, son versant atlantique lui ouvre, quant à lui, un accès complet sur l'Afrique et une fenêtre sur l'espace américain. C'est la raison pour laquelle nous sommes déterminés à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain. Nous sommes attachés à ce que cet espace géopolitique fasse l'objet d'une structuration de portée africaine. Notre souhait est que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international », a indiqué le roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI.

Pour cela, en menant à bonne fin les projets d'envergure qui y sont lancés, il a annoncé que le pays veillera à doter aux provinces du sud des services et des infrastructures indispensables à leur développement économique. En outre, pour assurer une connexion fluide entre les différentes composantes du littoral atlantique, Sa Majesté le roi Mohammed VI a noté qu'il était important de mettre à disposition les moyens de transport et les stations logistiques nécessaires. Cela inclut de réfléchir à la constitution d'une flotte nationale de marine marchande forte et compétitive.

« Afin de mieux accompagner l'essor économique et l'extension urbaine des métropoles du Sahara marocain, l'établissement d'une économie maritime doit se poursuivre pour consolider le développement de toute la région et en faire bénéficier les populations locales. Outre la prospection poussée des ressources naturelles offshore, cette économie intégrée doit reposer sur l'investissement continu dans les filières de la pêche maritime, le dessalement de l'eau de mer à des fins agricoles, l'encouragement de l'économie bleue et le soutien aux énergies renouvelables », a-t-il dit.

A en croire ses propos, en dépit de la qualité de ses ressources humaines et de l'abondance de ses richesses naturelles, l'Afrique atlantique accuse un important déficit en matière d'infrastructures et d'investissement. Afin de remédier à cet état de choses, il a noté que le Maroc, de concert avec d'autres pays frères en Afrique et l'ensemble de leurs partenaires, oeuvre à l'élaboration de réponses pratiques et efficientes adossées à la coopération internationale.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigéria visant à réunir les conditions d'un décollage économique commun ainsi qu'à enclencher une dynamique propice au développement de la bande atlantique. « Nous appelons aussi à l'adoption d'une stratégie dédiée au tourisme atlantique, dont la vocation serait de mettre en valeur les nombreuses potentialités de la région et, ainsi, de la consacrer comme une véritable destination pour la pratique du tourisme balnéaire et saharien », a déclaré Sa Majesté le roi Mohammed VI.

Au terme de son discours, il a salué les efforts déployés par les Forces armées royales, les services de sécurité, l'Administration territoriale ainsi que par toutes les forces vives, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières marocaines. « Nous sommes saisis en ce moment d'une pensée émue et déférente pour la mémoire de l'artisan de la Marche verte, notre vénéré père, Sa Majesté le roi Hassan II », a poursuivi Sa Majesté le roi Mohammed VI.