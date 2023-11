Afrique: Admassu Tadesse, Pdg de la Trade and development Bank - «L'Africa Investment Forum est une plateforme dynamique et vivante »

A la veille de l'ouverture de l'édition 2023 de l'Africa Investment Forum (Aif), le président directeur général de la Trade and development Bank a délivré un message vidéo sur l'évènement qui se tient au Maroc. Dans son message, le financier d'origine éthiopienne soutient que nous visons une époque complexe mais aussi une ère de nouvelles opportunités.

Selon lui, nous avons été confrontés à des chocs successifs et avons dû faire face à des défis macroéconomiques croissants d'une ampleur inégalée depuis des décennies.

«Nous avons fait preuve d'une grande résilience mais la communauté du développement, de la finance et de l'investissement doit accélérer le rythme pour atteindre les objectifs de développement durable qui ont pris du retard et l'action climatique qui devient de plus en plus urgente », a déclaré le patron de la Trade and development Bank.

«L'Aif est une plateforme dynamique et vivante qui permet d'avancer et d'explorer des opportunités d'investissement avec divers sponsors et partenaires », a-t-il dit dans le message video. Il a rappelé que le thème de cette année, débloquer les chaines de valeur de l'Afrique est particulièrement pertinent dans notre monde d'incertitudes et de discontinuités.

«Le développement des chaines de valeur en Afrique est devenu très important d'un point de vue stratégique mais il nécessite des infrastructures efficaces et fiables ainsi qu'un climat d'investissement favorable », a fait savoir le Pdg de la trade and Development Bank.

S'il est important de reconnaitre les progrès significatifs réalisés ces derniers temps, a-t-il dit, la vérité est que nous devons accélérer notre élan et amener des investissements beaucoup plus conséquents sur le continent. Il se dit impatient de réfléchir à ces sujets cruciaux avec nos partenaires. Cette édition de l'Aif est prévue du 8 au 10 novembre 2023 à Marrakech.