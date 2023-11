Burkina Faso: Qualité des infrastructures publiques - Le CES appelle à une saine gouvernance du secteur

Le Conseil économique et social (CES), sous la présidence de Bonaventure D. Ouédraogo, a organisé la cérémonie de clôture de sa deuxième session ordinaire de l'année 2023, sur le thème : « Problématique de la qualité des infrastructures publiques au Burkina Faso », le lundi 6 novembre 2023, à Ouagadougou.

Le 10 octobre dernier, le Conseil économique et social (CES) a procédé à l'ouverture des travaux de sa deuxième session ordinaire de l'année 2023. Après quatre semaines de travaux, le CES, sous la présidence de Bonaventure D. Ouédraogo, a organisé la clôture de ladite session, sur le thème : « Problématique de la qualité des infrastructures publiques au Burkina Faso », le lundi 6 novembre 2023, à Ouagadougou.

Au total, 6 sous-thèmes ont été développés lors du déroulement des travaux. Il s'agit, entre autres, de la « Problématique de la qualité des infrastructures de transport au Burkina Faso : état des lieux, défis et perspectives », « Problématique de la qualité des bâtiments publics au Burkina Faso : état des lieux, défis et perspectives », « Quelles stratégies pour la réalisation d'infrastructures publiques de qualité au Burkina Faso ? », etc.

Des réflexions, les conseillers ont noté de nombreux défis à relever comme la lutte contre la corruption sous toutes ses formes dans les différentes phases de réalisation des infrastructures publiques, la constitution d'une expertise nationale suffisante en matière d'infrastructures pour conduire les travaux publics, etc.

Selon le président du Conseil économique et social (CES), Bonaventure D. Ouédraogo, les 4 semaines d'intenses travaux faites d'échanges sur le rapport introductif, de débats en plénières et de réflexions approfondies en commissions ont permis de dégager des pistes de solutions relatives à la qualité des infrastructures publiques au Burkina Faso. Il a ajouté que les réflexions sur cette problématique n'ont pas pour but de jeter l'opprobre sur les acteurs du système, ni de peindre en noir l'ensemble des infrastructures réalisées dans le pays.

« La question de la qualité des infrastructures publiques préoccupe aussi bien les gouvernés que les gouvernants et nécessitait des concertations et des réflexions dans la recherche des réponses appropriées », a-t-il déclaré. A entendre M. Ouédraogo, la nécessité de trouver des solutions à cette préoccupation se fonde sur le fait que les infrastructures publiques contribuent fortement à la croissance économique et au développement.

Ainsi, a-t-il dit, toute infrastructure inaboutie ou de mauvaise qualité est une perte énorme pour la Nation et un frein au développement. « En ces moments où les ressources se font rares et que nos pays redoublent d'ingéniosité pour mobiliser les financements nécessaires pour y faire face, tout doit être mis en oeuvre pour que nos ressources soient gérées avec parcimonie et à bon escient », a-t-il insisté. Cette session a également été une occasion pour les 90 conseillers de se pencher également sur le cadre juridique et de formuler des recommandations relatives à ces textes.

A l'endroit de l'Etat, des entreprises du BTP, etc., des recommandations ont porté, entre autres, sur l'amélioration de la gouvernance du secteur dans toutes ses dimensions, la pleine participation des utilisateurs à l'entretien des infrastructures publiques, la bonne utilisation des ouvrages. Selon M. Ouédraogo les objectifs assignés à la présente session ont été atteints.