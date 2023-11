Afrique Centrale: Crise à l'Est - Le Rwanda invite la RDC à accepter une solution politique

La crise à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) sur fond du conflit armé entre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et les Fardc s'est invitée à la 44e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie qui s'est tenue à Yaoundé du 4 au 5 novembre dernier.

Le vice-ministre congolais des Affaires étrangères, Crispin Mbadu, et le chef de la diplomatie rwandaise, Vincent Biruta, ont débattu de la question sur la tribune, chacun cherchant à tirer la couverture de son côté. Pour l'officiel congolais qui s'exprimait devant les représentants des pays de l'OIF, l'occasion était toute indiquée pour défenestrer le Rwanda et démontrer à la face du monde son implication dans la guerre de prédation imposée à la RDC. Il a dénoncé l'administration Kagame qui, a-t-il indiqué, continue de soutenir « le mouvement rebelle terroriste M23 », en dépit de la résolution des chefs d'État francophones. Il a réitéré ses profonds remerciements à l'égard des États et gouvernements qui soutiennent la RDC face à cette « agression injuste », en particulier ceux qui ont exprimé leur solidarité par des actions concrètes.

Le chef de la diplomatie rwandaise a balayé d'un revers de main ces accusations, estimant que la problématique de l'Est est un "problème de gouvernance et politique". Il a exhorté le gouvernement congolais à accepter « une solution politique » proposée par les processus de paix de Nairobi et de Luanda. «Le problème est politique, c'est un problème interne et le gouvernement de la RDC devrait prendre le courage d'accepter la solution politique proposée par les différents mécanismes régionaux et l'Union africaine», a déclaré le Rwandais Vincent Biruta. Rappelons que le dernier sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe a chargé le président angolais João Lourenço d'intensifier les efforts diplomatiques pour une solution pacifique à ce conflit.