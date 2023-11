Congo-Kinshasa: Portrait - Jésus Noël Sheke force l'admiration

Chef d'entreprises, CEO d'E-PROXY-GROUP, Jésus Noël Sheke incarne le côté dynamique et entreprenant du jeune congolais assidu qui, à force de caractère et de conviction, sait tracer sa propre voie.

À la fois sobre et perfectionniste, l'homme événement force et commande le respect par ce qu'il abat comme travail dans l'événementiel, domaine dans lequel il excelle mieux que quiconque. Ses exploits sont légion particulièrement dans l'organisation des rassemblements publics où ses empreintes sont indélébiles. Le dernier séjour du pape François en République démocratique du Congo (RDC) porte sa marque. C'est non sans raison que le Saint-Père lui a gratifié d'une médaille en guise de reconnaissance à l'effort consenti.

Des IXes jeux de la Francophonie dont les échos ont repositionné la RDC à l'international à la Foire agricole internationale de Kinshasa en passant par le Forum de haut niveau pour la gestion intégrée et durable des déchets en RDC, la touche de Jésus Noël y est manifeste. Discret, travailleur, humble, accessible mais ô combien talentueux, Jésus Noël fait partie de ces personnages qui ont su dompter leurs domaines d'activités et imposé le respect par leur façon d'être. L'homme ne s'arrête pas là. Il est porteur d'un projet titanesque censé remettre Kinshasa, ville qui l'a vu naître, dans son prestige d'antan.

À travers Initiatives pour une nouvelle ville de Kinshasa, une sorte de Think Thanks créé depuis 2015, Jésus Noël veut contribuer à sa régénérescence via des idées novatrices porteuses de changement. L'ambition qui sous-tend ce projet est simple : fédérer les compétences et les intelligences pour l'émergence d'une nouvelle ville de Kinshasa résolument tournée vers le développement. À l'actif de cette structure, l'on peut citer, entre autres, l'élaboration, depuis juillet 2022, du Plan directeur de développement intégré et intégral de Kinshasa, document de référence pour la résolution durable des problèmes qui plombent le développement de la ville-province.

Jésus Noël Sheke est de ceux qui pensent qu'il est possible d'embellir Kinshasa, de lui redonner cette nouvelle saveur attractive qui lui manque cruellement depuis des années. Ancien directeur général du Site touristique de la N'sele, fonction dont il s'est délesté par la suite pour "des raisons de convenance personnelle", Jésus Noël maintient toujours le cap.

L'ex-directeur de cabinet adjoint du ministre du Tourisme, converti en entrepreneur créatif et résolument optimiste, fait aujourd'hui bouger les lignes dans le domaine de l'événementiel qu'il a fait sortir du carcan de l'immobilisme. La lucidité, le pragmatisme, l'ingéniosité et la capacité à se renouveler sont ses meilleurs atouts dans le challenge qu'il s'est imposé à lui-même. Consultant par ailleurs aux Programmes de la Banque mondiale en RDC, Jésus Noël Sheke passe, aujourd'hui plus qu'hier, pour l'un des meilleurs de sa génération dans le créneau événementiel. Qui dit mieux ?