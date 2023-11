Madagascar: Artistes - Les chanteuses socio-politiquement engagées

À Madagascar, elles sont très nombreuses, ces femmes artistes qui donnent tout pour que l'image de leur patrie soit rehaussée.



Mais, ces quatre femmes ont marqué, non seulement le monde musical, mais elles font parler d'elles ces cinq dernières années.

Si certaines sont des actrices politiques influentes, d'autres sont plutôt subtiles.

Ninie Doniah, la patrie dans le salegy

Le salegy demeure sa passion. Mais ces dernières décennies, elle s'est lancée dans la politique, une carrière supplémentaire.

Engagée pour les uns, soudoyée pour les autres, la reine du salegy a provoqué des petites manifestations dans les ruelles depuis la transition de (2009-2013).

On se souvient de ce lynchage d'un étranger à Nosy-Be qui a engendré un problème entre la France et Madagascar.

Par conséquent, l'Hexagone a fait en sorte que les natifs de l'île aient difficilement le cachet apposé sur leur passeport.

Ainsi, Ninie Doniah conteste et proteste haut et fort contre cette décision car elle voulait se rendre en France pour voir son enfant.

Après quelques années, la revoici, de plus en plus engagée et accuse les autorités de Nosy-Be d'avoir spolié les terres du peuple.

Chaque matin, la chanteuse publie des vidéos et conteste les autorités locales.

« Je tire la sonnette d'alarme, nous n'allons pas rester les bras croisés... nous n'allons pas nous laisser faire », a-t-elle souvent répété dans ses live-vidéos. L'artiste

est devenue l'épine dans le pied des intendants de la ville de Nosy-Be. Dès lors, elle fait des aller-retour au tribunal.

Le 30 juin 2022, elle est condamnée à six mois d'emprisonnement ferme pour association de malfaiteurs.

Bodo, la diva politique

En 2002, tout le monde s'étonnait, lorsqu'elle a interprété une chanson de campagne d'un candidat élu président de la République ( 2002 et 2008).

Elle continue toujours sa lutte. Bodo, la chanteuse de renom, prend de la maturité et reste sur la voie de l'engagement.

Ainsi, depuis le début de sa carrière, elle a affiché sa détermination à sa façon. Sa thématique tourne autour de l'amour et de la citoyenneté.

Une raison pour laquelle les initiateurs de projets l'ont invitée pour des hymnes d'espoir. D'ailleurs, elle a considéré cela comme une mission.

En outre, elle est devenue une icône du rassemblement, puisque son vocal est favorable à l'appel à l'unité nationale.

Monika Njava, la mama qui crie justice

« Elle a la fibre d'une grande chanteuse de jazz et elle le montre aujourd'hui avec la nouvelle voie artistique dans laquelle elle s'est engagée », disait un journaliste chevronné.

Féministe, Monika Njava est très avisée de tout ce qui se passe dans son pays. Elle est généreuse.

En novembre 2017, « la chanteuse et ses enfants ont tenu à faire don de PPN aux personnes les plus nécessiteuses dans leur quartier, le fokontany Ankaditoho Tsimbazaza ».

Un acte citoyen et totalement désintéressé.

Lors de l'avènement de la pandémie, en avril 2020, elle et Dama, chantent ensemble et font appel aux intendants à venir en aide aux plus démunis.

Anyah, la représentante du peuple

La princesse du rnb. Elle chante bien, elle est charmante. Son apogée, c'était entre 2001 et 2008.

Elle entretenait des collaborations avec les rappeurs de la Capitale.

Elle sait concevoir la prospérité, la répandre autour d'elle.

C'est une séductrice. Une chanteuse très appréciée par les jeunes filles et les garçons de la génération 1990.

En enregistrant ses chansons, elle embrasse une carrière riche en exploits relationnels.

Elle se lance dans la politique en 2019 et est élue député du IIIe arrondissement d'Antananarivo.

Bien qu'elle ait adopté la couleur orange, Madame exerce encore son métier, car chanteuse un jour, chanteuse toujours.

Vy Mamay, la consciente

Militante, féministe, Vy mamay fait partie des rappeuses engagées de Madagascar.

Bien accompagnée et bien entourée, la jeune femme est toujours là et ne compte pas à jeter l'éponge.

La dame de fer du rap malgache n'a pas encore dévié de sa direction.

Toujours sur ses gardes, Soafara Rabemila écrit des textes teintés d'engagement.

Vy fait vivre l'espoir des jeunes en général et des jeunes filles en particulier.