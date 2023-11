Sénégal: Conférence Msgbc Oil, Gas & Power 2023 - Le rôle de la finance et du gouvernement dans le renforcement des opportunités d'investissement au menu d'un panel

Msgbc Oil, Gas & Power 2023 prévoit deux jours de discussions les 21 et 22 novembre à Nouakchott, y compris une session très attendue sur le rôle de la finance et du gouvernement dans le renforcement des opportunités d'investissement dans la nouvelle frontière énergétique de l'Afrique.

Selon un communiqué de presse, le panel explorera le rôle des politiques gouvernementales et des incitations dans la création d'un cadre propice aux investissements étrangers, devenu un critère clé pour des pays tels que la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, qui cherchent à attirer des investissements directs étrangers sur leurs marchés émergents de l'énergie. En créant un environnement opérationnel stable, transparent et attractif, les gouvernements peuvent donner aux investisseurs la confiance nécessaire pour investir.

«En ce qui concerne les incitations efficaces déployées, la création de Zones économiques spéciales (Zes) est devenue un outil clé pour promouvoir le commerce, l'investissement et la croissance économique dans la région. La Zes phare de Sandiara au Sénégal a déjà attiré plus de 15 entreprises, entraînant une augmentation des exportations du pays. Pendant ce temps, le très attendu Hub Portuaire de Nouakchott, première du genre en Mauritanie, sera presque entièrement dédié à la croissance du secteur de l'énergie », lit-on dans le document.

%

Outre la facilitation de l'investissement du secteur privé, les pays de la région Msgbc ont utilisé divers outils pour financer leurs ambitions énergétiques et infrastructurelles respectives. Par exemple, la Société financière internationale a l'intention d'étendre son empreinte d'investissement au Sénégal, suite à une contribution totale de 987 millions de dollars à des projets dans les secteurs de la fabrication, de l'agro-industrie, des services, de l'infrastructure et de la banque.

En Mauritanie, ajoute la même source, la Banque africaine de développement s'est engagée à mobiliser des fonds pour une ligne de transmission d'électricité multinationale de 900 millions de dollars entre le pays et le Mali voisin, connectant ainsi 620 000 personnes à l'électricité.

Le panel explorera le rôle des politiques gouvernementales et des incitations dans la création d'un cadre propice aux investissements étrangers, devenu un critère clé pour des pays tels que la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, qui cherchent à attirer des investissements directs étrangers sur leurs marchés émergents de l'énergie. En créant un environnement opérationnel stable, transparent et attractif, les gouvernements peuvent donner aux investisseurs la confiance nécessaire pour investir.