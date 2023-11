Cote d'Ivoire: 9e édition des journées nationales promotionnelles des PME - Ce qui est prévu

Les journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises (Jnppme) auront lieu les 23, 24 et 25 novembre 2023 à l'Ivoire Golf Club à Abidjan, et ce, après trois années d'interruption pour cause de pandémie de Covid 19. L'annonce a été faite par le président de la Fipme, Ouattara Kanigui, lors d'une conférence de presse le vendredi 3 novembre 2023.

Ouattara Kanigui a précisé que ces journées porteront sur le thème « la franchise comme modèle de développement des Pme pour le commerce international ». Pour le président de la Fipme, il sera question de comprendre, au cours de ces journées, l'environnement juridique de la franchise, d'identifier ses facteurs de croissance et opportunités de développement économique, ainsi que les partages d'expériences avec les franchiseurs locaux et internationaux.

« C'est une plateforme qui nous permettra de comprendre l'environnement juridique de la franchise, d'identifier ses facteurs de croissance et opportunités de développement économique, ainsi que les partages d'expériences avec les franchiseurs locaux et internationaux », a-t-il indiqué.

En outre, ces journées réuniront plus de 3000 entreprises et chefs d'entreprises, avec pour particularité, la participation des organisations des Pme de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo autour de conférences, de panels, de symposiums, de rencontres B to B, d'expositions de produits du savoir-faire des Pme et d'un dîner-gala de clôture.

%

Aussi cette rencontre sera une occasion de débattre de la stratégie de développement des Pme, de l'organisation du commerce international en Côte d'Ivoire, de la stratégie de développement du secteur financier ivoirien, des financements alternatifs, un nouveau mode de financement des Pme. La Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes entreprises (Fipme) a été créée le 28 septembre 1995 par la volonté de l'État d'unir en une confédération, les groupements interprofessionnels actifs de Pme en vue de promouvoir leurs activités.

Elle compte à ce jour 47 associations, organisations professionnelles et fédérations de Pme. Elle fédère les groupements de Pme dans plus de 25 secteurs d'activités dont la pharmacie, le Btp, l'agriculture, la transformation de produits agricoles, les artisans, les auto-écoles, les garages, les cliniques, les hôtels, les agences de voyage et la couture professionnelle.