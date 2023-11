Cote d'Ivoire: Bouaké - Dr Fatoumata Diop sensibilise sur l'assainissement

Dr Traoré Fatoumata Diop, 6ème adjointe au maire de Bouaké, chargée de l'état civil et de la salubrité dans l'arrondissement 3 Koko, a lancé le dimanche 5 novembre 2023, une opération de salubrité et de sensibilisation axée sur l'hygiène et la prévention santé.

L'objectif de cette activité est de sensibiliser la population sur l'importance d'un cadre de vie sain. Cette initiative entre dans le cadre du programme « Bouaké Nouveau ». Une vision de la nouvelle équipe municipale conduite par le nouveau maire, Amadou Koné, ministre des Transports. Cette initiative de Dr. Traoré Fatoumata Diop, Conseillère Économique Sociale, Environnementale et Culturelle, vient soutenir le maire dans ses actions afin d'améliorer l'accès à l'assainissement de base et promouvoir l'hygiène. « Le maire Amadou Koné attend de vous, un Bouaké propre, prêt à accueillir l'Afrique et le monde pendant la coupe d'Afrique des nations de football.

La propreté doit être effective, non seulement pendant cette compétition, mais aussi, notre commune Bouaké doit demeurer propre. L'assainissement et une bonne hygiène sont des éléments essentiels à la santé, à la survie, la croissance et le développement durable. Il faut donc éviter de jeter les ordures partout, surtout pas dans les caniveaux. Ensemble, nous devons garder notre cadre de vie propre en évitant de jeter les ordures n'importe où », a dit Dr Traoré Fatoumata Diop. Avant de saluer le maire Amadou Koné qui a doté l'ensemble des délégations municipales de tricycles pour le ramassage des ordures et du matériel de salubrité.

Toujours dans la dynamique de faire de Bouaké, une commune propre où il fait bon vivre, Dr Traoré Fatoumata Diop multiplie des actions de lutte contre l'insalubrité. Le vendredi 3 novembre, la 6ème adjointe au maire de Bouaké avait supervisé, dans un hôtel de la place, un séminaire qui a rassemblé l'ensemble des acteurs de la chaîne de salubrité de la commune. Ce séminaire a permis d'élaborer des projets et de faire des propositions relatives aux préoccupations des opérateurs chargés de l'assainissement de la commune. Des projets qui visent à améliorer durablement l'accès à l'assainissement de base et la promotion de l'hygiène dans les quartiers.