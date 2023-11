Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce mercredi 8 novembre 2023

En une de l'express;Parlement;Something is rotten in the state of... health; Autre titre;«Aveux» du présumé serial killer Ibrahim;Zéro corps, dégâts de Rs 100 000 dans un champ de légumes...

Parlement: Something is rotten in the state of... health

Les travaux de l'Assemblée nationale étaient plus indigestes que d'habitude hier. Pour cause, légumes pourris, punaises et autres détails avaient de quoi couper l'appétit. Si le ministre de la Santé a rassuré sur l'hygiène dans les hôpitaux et a accusé les députés de l'opposition de manipulation d'images, le leader de l'opposition a brandi un rapport d'un audit interne qui pointe un déficit alarmant en personnel aux échelons de la direction et de la supervision dans les unités de restauration.

«Aveux» du présumé serial killer Ibrahim: Zéro corps, dégâts de Rs 100 000 dans un champ de légumes...

Suite aux déclarations d'Umyad Ebrahim à la Major Crime Investigation Team (MCIT) la semaine dernière, la police a déployé les grands moyens lundi pour retrouver un troisième cadavre que le suspect dit avoir enterré dans ce qui était jadis un champ de cannes à Mare-d'Albert.

Affaire coffres-forts: Salle d'audience non climatisée et chaleur, Ramgoolam obtient un renvoi

Le nouveau procès intenté à Navin Ramgoolam dans l'affaire des coffres-forts a été appelé devant la Financial Crimes Division (FCD) hier. Alors que les débats sur la motion de «duplicity of charges» de la défense devaient avoir lieu, Me Gavin Glover, l'avocat principal, par le biais d'une lettre adressée à la presiding magistrate de la FCD, a demandé un renvoi. La raison avancée : la santé de Navin Ramgoolam, qui ne pourra supporter la chaleur estivale dans la salle d'audience non climatisée et sans aucune ouverture.