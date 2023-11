Algérie: Agression sioniste - les Palestiniens sortiront plus forts et plus déterminés à poursuivre le combat

ALGER — Les Palestiniens, qui font face à une agression sauvage de l'entité sioniste depuis le 7 octobre, notamment dans la bande de Ghaza, "s'en sortiront plus forts et plus déterminés à poursuivre le combat", a affirmé l'analyste politique tunisien, Ghazi Maâli.

La barbarie de l'entité sioniste "va davantage ancrer chez les Palestiniens les valeurs de la résistance et la vérité historique selon laquelle l'indépendance et la liberté s'arrachent et ne se donnent pas", a-t-il déclaré à l'APS.

"Ceci montre clairement leur véritable nature qui est en parfaite contraste avec leurs discours et les valeurs des droits de l'Homme qu'ils aiment défendre", a souligné l'analyste politique tunisien, ajoutant que l'entité sioniste est une entité colonialiste qui représente les intérêts collectifs de l'Occident.

Il est donc naturel, selon son analyse, que les gouvernements occidentaux se considèrent comme partie intégrante de la bataille aux côtés des Sionistes et permettre à ces derniers d'atteindre leurs objectifs de commettre davantage de massacres.

Commentant, dans le même ordre d'idées, l'intensification par l'entité sioniste de son agression contre le peuple palestinien, en dépit des appels des organisations internationales et d'une partie de la communauté internationale à un cessez-le-feu, M. Maâli a souligné que le dénommé chef du gouvernement de l'occupant "opte pour l'escalade délibérément, car il sait pertinemment que son avenir politique est dépendant de sa réaction et de l'ampleur de ses massacres contre les Palestiniens".