Afrique: Salon international de l'économie verte et circulaire en Italie - Le marché africain suscite l'intérêt des exposants internationaux

Rimini (Italie) — Le marché africain a été au centre d'intérêt des exposants internationaux lors de la 26ème édition du Salon international de l'économie verte et circulaire "Ecomondo", qui se tient du 7 au 10 novembre dans la ville italienne de Rimini (nord).

Lors d'une conférence de presse destinée aux délégations médiatiques africaines participant au Salon, des exposants italiens et étrangers intéressés par cette zone géographique ont présenté les innovations technologiques et les solutions novatrices permettant de relever les défis environnementaux qui menacent de plus en plus le continent africain.

Les présentations des exposants, considérés parmi les protagonistes de cette édition, ont mis en avant un large éventail de services et de produits dédiés aux technologies vertes, allant des énergies renouvelables à la gestion des déchets, de la construction verte à la conservation de l'eau, de la mobilité durable à la technologie environnementale.

Parmi les exposants figurent notamment Eldan Recycling (Danemark), leader mondial de la fourniture des machines et installations de recyclage, et Marcopolo environmental Group (Italie), spécialiste de la conception d'installations pour la production d'énergie (énergie propre à partir de biogaz de décharge, éolienne, photovoltaïque...).

Lors de cet évènement, un accent particulier a été mis sur le marché africain, notamment nord-africain, qui représente une véritable opportunité pour l'industrie de la durabilité environnementale.

Les exposants ont ainsi passé en revue les différentes technologies vertes, les bonnes pratiques durables et les initiatives écologiques qui peuvent répondre aux besoins spécifiques du continent africain.

Cet échange permettra d'ouvrir la voie à de nouveaux partenariats stratégiques et à une large collaboration entre différents acteurs internationaux et africains s'activant dans le secteur de l'innovation écologique et de la transition verte.

Cet intérêt porté à l'Afrique met en lumière la place de plus en plus importante qu'occupe le continent dans la promotion de la durabilité environnementale à l'échelle mondiale.

Événement phare du groupe Italian Exhibition Group (IEG), Ecomondo se veut une manifestation de référence en Europe et dans le bassin méditerranéen dédiée à l'économie verte et circulaire.

Depuis 26 ans, Ecomondo, lieu de rencontre entre groupes industriels, parties prenantes, décideurs politiques, leaders d'opinion, autorités locales, organismes et institutions de recherche, accueille les entreprises leaders des services, solutions et technologies pour l'environnement à travers le monde.