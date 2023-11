Afrique: Aviation civile - Examen au Caire des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l'Égypte

Rabat — Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l'Égypte dans le domaine de l'aviation civile, ont été au centre d'une réunion de travail, lundi au Caire, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil et le ministre égyptien de l'Aviation civile, Mohamed Abbas Helmy Hachem.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 5ème édition du Forum et Salon du transport et de la logistique en Afrique et au Moyen-Orient (TransMEA 2023), les deux parties ont salué l'excellence des liens de fraternité et de coopération unissant le Maroc et l'Égypte, indique un communiqué du ministère du Transport et de la Logistique, notant que cette rencontre a également constitué l'occasion de passer en revue les domaines de compétence des deux ministères, notamment en ce qui concerne le secteur de l'aviation civile.

Les deux parties ont exprimé à cette occasion leur volonté de renforcer la liaison aérienne entre les deux pays en ouvrant de nouvelles lignes entre les villes des deux pays, ajoute la même source, relevant qu'ils ont également convenu de développer un outil visant à mettre en place les moyens nécessaires pour renforcer la coopération technique bilatérale, à travers la création d'un groupe de travail dirigé par les secrétaires généraux des deux départements et composé des secteurs concernés par l'aviation civile, à savoir, les aéroports, les compagnies aériennes, les dirigeants et les responsables de l'aviation civile des deux pays.

%

Les deux ministres ont aussi convenu de renforcer l'échange des visites afin de bénéficier mutuellement des expériences et des expertises des deux pays dans le domaine de l'aviation civile.

Selon la même source, ils ont également appelé au renforcement du soutien mutuel au niveau des organisations internationales, notamment au niveau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et de l'Organisation Arabe de l'Aviation Civile (ACAO), ainsi qu'à l'unification des visions et des efforts dans la perspective de développer le secteur de l'aviation civile dans les deux pays.

Par ailleurs, M. Abdeljalil a tenu une réunion avec les hauts responsables de l'Autorité générale égyptienne des routes et des ponts, autour du sujet de la sécurité routière, dans lequel l'Égypte a réalisé de grandes performances et un classement international très important, en réduisant le nombre de morts et de blessés au niveau des routes égyptiennes, poursuit le communiqué, précisant que cette rencontre fait suite à la demande de la partie marocaine, qui souhaite s'informer de l'expérience égyptienne dans ce domaine, comprendre ses facteurs de réussite et envisage de bénéficier de cette expérience au Maroc, notamment en matière de gestion de ce dossier en vue d'atteindre les objectifs fixés.

Par la même occasion, le directeur de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) et son homologue égyptienne ont discuté des moyens de développement d'un cadre technique de coopération dans le domaine de la sécurité routière.

Parallèlement à cette rencontre, M. Abdeljalil a également visité quelques chantiers liés à la sécurité routière et s'est informé de l'expérience égyptienne dans ce domaine.

Le ministre a visité la gare centrale d'échange "Adli Mansour" dans la région du Caire, une gare multimodale qui intègre les modes de transport ferroviaire, ferroviaire urbain, tramway et transport par bus, où il a été informé du fonctionnement de cette dernière, considérée comme l'une des gares de mobilité de dernière génération, équipée pour faciliter les déplacements dans la ville du Caire et ses banlieues.

Ensuite, le ministre s'est rendu à la gare ferroviaire principale du Caire, où il s'est informé de son fonctionnement, sa gestion et son histoire, fait savoir la même source, ajoutant que M. Abdeljalil a, en outre, effectué une visite au musée ferroviaire égyptien.

Le Maroc est représenté au Salon TransMEA-2023, qui se poursuit jusqu'au 8 novembre, par une délégation de haut niveau conduite par le ministre du Transport et de la Logistique et composée de hauts responsables du ministère et des Etablissements et Entreprises Publics sous tutelle.