Cameroun: Massacre de Mamfé - Maurice Kamto appelle à un vrai « dialogue inclusif »

Dans un communiqué du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) rendu public le 7 novembre 2023, le président dudit parti condamne avec énergie le massacre des civils à Mamfé le 6 novembre dernier.

"Combien de morts faudra-t-il encore dans les régions anglophones de notre pays pour qu'on marque un temps d'arrêt afin de conjurer ce sort, s'il en est un, tel que nous le recommande nos cultures ancestrales?" s'interroge t-il

Le leader du MRC a exhorté le peuple camerounais à s'unir dans ces moments difficiles

L'intégralité du communiqué de Maurice Kamto

« Voilà pratiquement sept ans que les Camerounais périssent dans le Nord-ouest et le Sud-ouest de notre pays, sacrifiés sur l'autel des ambitions égoïstes des uns et l'orgueil des autres. Il ne se passe plus de jour sans que l'on entende des cris de désolation venant des régions concernées où l'horreur succède à l'horreur, malgré le discours officiel qui parle d'un retour à la normale.

Hier encore c'est la ville de Mamfé qui était le théâtre de la cruauté humaine avec des hommes, des femmes et des enfants qui étaient arrachés à la vie dans leur sommeil par des hommes sans foi ni loi.

C'est l'occasion pour moi d'adresser à mon nom propre et celui du MRC les condoléances les plus attristées aux familles si violemment meurtries. Ailleurs, suite à une telle horreur on se serait attendu à une scène d'indignation collective et à une manifestation générale de solidarité et de réconfort envers les familles si durement éprouvées. Au lieu de cela on n'a vu ceux qui nous gouvernent festoyer pour célébrer le règne de 41 ans de Monsieur Paul BIYA, dans l'indifférence totale par rapport à cette tragédie.

Nous avons l'impression que tout est fait pour tuer chez les Camerounais le sentiment d'appartenance à une même Nation qu'éprouve tout peuple uni et lié par un destin commun.

Combien de morts faudra-t-il encore dans les régions anglophones de notre pays pour qu'on marque un temps d'arrêt afin de conjurer ce sort, s'il en est un, tel que nous le recommande nos cultures ancestrales?

Depuis le début, nous n'avons cessé de dire que la résolution de la crise anglophone ne saurait se faire sur le terrain militaire mais bien autour d'une table de discussion menée de manière franche et sincère. Ce nouveau massacre peut-il servir de catalyseur pour s'activer enfin, résolument à la recherche d'une solution définitive à ce conflit?

Une fois encore, nous demandons une enquête afin que les responsables de ce crime odieux soient démasqués et punis conformément à la loi. Le MRC est disposé, comme il l'a fait savoir depuis le début de la crise, à apporter sa pleine contribution à toute recherche d'une solution durable à ce drame national.

Le Président National du MRC »