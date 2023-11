Cameroun: 41 ans du renouveau - 41 victimes à Mamfé

Au bout du petit matin de ce 6 novembre 2023, jour anniversaire des 41 ans de la politique du renouveau de Paul Biya, les populations de Mamfé, une localité de la Région du Sud-Ouest se sont réveillées dans le feu et les coups de feu.

Une barbarie inqualifiable qui a fait des morts, des dégâts matériels et des blessés graves.

C'est d'abord une peinture noire que le journal Conjoncture Economique fait de l'An 41 du Renouveau avec « Les 12 apôtres de la corruption ».

C'est avec fastes et solennités que l'an 41 du Renouveau s'est célébré le 06 Novembre 2023, Paul Biya, Président de la République en vedette, les disciples également de la partie. Que célébrait-on véritablement ? La gabegie qui gangrène l'Administration publique ou alors le désir d'accompagner l'homme du 06 Novembre 1982 à éradiquer la corruption au Cameroun. Dans son rapport 2022 sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, la Conac expose les secteurs d'activités qui ont été élus palme d'or de la corruption...

Tout ceci sous fond de Tueries de Mamfé d'« Une cruauté inqualifiable ». Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics y revient. Pour le journal, Dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, le gouvernement dénonce une attaque lâche et barbare et indique que tout est mis en oeuvre pour retrouver les auteurs. Par ailleurs les condamnations se multiplient du côté de la classe politique et de la société civile à la suite de cette barbarie qui a fait 25 morts dans la nuit de dimanche à lundi.

Cette tuerie de Mamfé , liée à la Crise anglophone qui depuis 2016 a fait de nombreuses victimes.

A Chaque fois, c'est la même indignation collective qui accompagne les massacres des populations innocentes. La Nouvelle Expression parle ici de « L'hypocrisie des indignations ! ». Sur le théâtre de la crise anglophone, les tueries les plus barbares se succèdent. A chaque fois, c'est la clameur et un sentiment de révolte générale. Les camerounais continuent à assister impuissants aux torrents de sang qui ne cessent d'envahir le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Cependant que dans la Lekié Ouest I, la vie suit son cours normal avec l'« Appel au respect des préceptes fondamentaux ». Le Journal Le Soir révèle que Le siège du Rdpc à Monatele, chef-lieu du département de la Lekié, région du Centre, a vibré au rythme du 41e anniversaire du parti du flambeau, lundi dernier, sous la houlette du ministre Henri Eyebe Ayissi, chef de la Délégation permanente départementale du Rdpc de la Lekié. (Le Soir P.3)

Première Heure revient sur l' Affaire Martinez Zogo avec un ouf de soulagement : « Enfin l'heure des vérités ». Le juge d'instruction militaire de Yaoundé vient d'auditionner l'un des principaux acteurs de l'accusation au sujet de l'assassinat de Martinez Zogo. Le Lieutenant-Colonel Danwe a été entendu à nouveau sur les mobiles réels de cet acte odieux et immoral. Mais aussi sur le présumé coup d'Etat programmé du chef de l'Etat le 13 février dernier. Les langues se délient enfin...

A la Mairie de la ville de Yaoundé, L'Information Hebdo parle de « Le Messi de l'incompétence ». Le niveau de puanteur, de dégradation des routes, bref de désordre urbain de la ville de Yaoundé semble avoir atteint le seuil de la patience des Yaoundéens. Très déçues, les populations de la capitale politique étouffent dans les immondices... Messi Atanga qui pour sa part observe cette scène nauséabonde depuis son bureau climatisé.