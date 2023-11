Ile Maurice: Greg Pearson - «Nous envisageons d'investir près de USD 500 millions en cinq ans à Maurice»

interview

Le «Chief Executive Officer» de Grit Real Estate Income Group, Greg Pearson, était de passage à Maurice lors de l'inauguration de l'hôpital Artemis, à Curepipe. Dans cet entretien, il nous fait part du coût de l'investissement de ce nouvel établissement de santé privée ainsi que des autres projets que son groupe envisage de faire sur les cinq prochaines années dans l'île.

Pourriez-vous nous donner plus de détails de ce partenariat et nous expliquer comment votre entreprise s'est engagée dans ce projet ?

Nous avons été approchés par Safyr Capital Partners avec lesquels nous avions établi une relation de travail positive par le passé. Ils nous avaient déjà prodigué des conseils précieux concernant notre entreprise et nos investissements à Maurice. Grâce à ce partenariat existant, Safyr Capital nous a présenté Artemis Hospital et l'opportunité qui y était associée car ils étaient également à la recherche d'un développeur. Gateway Real Estate Africa, également connu sous le nom de GREA, a apporté des fonds étrangers à Maurice. Grâce à notre investissement direct étranger (IDE), nous nous sommes impliqués dans cette opportunité. Nous avons reconnu que le projet représente non seulement un investissement solide pour GREA, mais qu'il est également conforme aux principes de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG) et qu'il contribue de manière positive à Maurice. Artemis Hospital est précisément ce dont Maurice avait besoin, et nous avons reconnu l'expertise et les ressources qu'Artemis pouvait apporter à l'île. Nous avons estimé que ce type d'expertise faisait défaut localement.

Quel est le montant investi dans un projet de cette envergure ?

Le montant investi s'élève à près de USD 25 millions (Rs 1 106 250 000), qui fait partie d'un investissement plus important. L'hôpital Artemis Curepipe est l'une des deux propriétés et projets que nous menons avec Artemis. Le plan d'investissement englobe deux aspects principaux de la santé; le premier se concentre sur les soins de santé généraux dans le cadre d'un hôpital général, le deuxième développement étant axé sur l'oncologie. Ces deux développements sont étroitement liés. Donc, il y a en réalité une initiative d'investissement plus vaste au-delà de ce projet initial de USD 25 millions. Un autre projet sera prochainement annoncé dans le cadre de cette initiative plus large.

Est-ce que votre entreprise envisage de renouveler son partenariat avec le projet d'expansion d'Artemis dans les années à venir ?

Nous entretenons une relation solide et productive avec Artemis, et les conseils et le soutien de Safyr Capital Partners nous ont considérablement aidés à attirer l'IDE dans le pays. Nous sommes convaincus que le plan d'entreprise pour les soins de santé privés sur l'île, élaboré par Safyr Capital Partners et Artemis, représente une stratégie hautement efficace. Nous croyons fermement que leur vision correspond parfaitement aux besoins de l'île.

En dehors de cet hôpital, y a-t-il d'autres projets auxquels votre entreprise participe ou envisage de participer à Maurice ?

Notamment s'il y a des développements positifs à mentionner ? Au sein du groupe, nous avons investi près de USD 300 millions à Maurice. Nous venons de terminer la première phase de trois développements de bureaux à The Precinct, dans le nord de Maurice. The Precinct est le premier noeud commercial d'EcoDistricts en Afrique, et le premier développement, Unity Building, est celui qui est le mieux noté en termes de durabilité sur l'île, ainsi que le développement de bureaux le mieux noté dans la région des îles de l'océan Indien, ce qui représente des jalons importants pour Maurice.

À l'avenir, nos plans d'investissement incluent l'achèvement des deux phases restantes à The Precinct. De plus, nous lançons un autre projet hospitalier avec Artemis, et plusieurs autres développements sont en cours dans notre pipeline actuel, totalisant environ USD 100 à 150 millions d'investissements potentiels. Cela porterait notre investissement total sur l'île à près de USD 500 millions durant cinq ans. Notre stratégie est de continuer à investir à Maurice. L'environnement offert pour nous en tant qu'investisseurs étrangers a été vraiment exceptionnel et avec des partenaires comme Safyr, nous sommes impatients de maintenir notre engagement en matière d'investissement dans l'île.

Dans quels autres projets à travers le monde votre entreprise est-elle engagée ?

Actuellement, nous nous concentrons sur trois piliers principaux pour nos futurs investissements. Le premier concerne les TIC (NdlR, technologies de l'information et de la communication), comprenant des centres de données et des centres d'appels BPO (NdlR, Business Process Outsourcing). Nous avons établi des partenariats avec des entreprises renommées telles que le Call Center International (CCI) et Africa Data Centres (ADC). ADC est un fournisseur de centres de données en pleine croissance sur le continent (NdlR, africain), et nous entretenons une relation solide avec eux. Nous avons déjà réalisé des projets au Nigeria et annoncerons bientôt notre expansion dans quatre autres pays en collaboration avec ADC. Dans le domaine des centres d'appels, nous travaillons avec CCI. Nous avons déjà mené à bien notre premier projet ensemble au Kenya, et nous prévoyons d'investir dans trois autres pays au cours des 12 prochains mois.

À travers ces deux piliers d'investissement, nous prévoyons de créer plus de 50 000 emplois sur le continent dans un avenir proche. De plus, nous continuerons à nous concentrer stratégiquement sur le logement diplomatique. Nous entretenons une relation positive avec l'ambassade américaine, ayant achevé des développements dans cinq pays, avec d'autres projets en cours dans le secteur immobilier. Nous allons lancer la construction de trois autres projets au cours des 12 prochains mois.

Le troisième pilier de notre stratégie d'investissement implique notre entreprise industrielle récemment lancée, Bora Africa, soutenue par la SFI, un développement passionnant, car l'implication de la SFI dans une structure africaine est significative. Bora Africa, basée dans notre siège régional au Kenya, se concentrera sur l'industrialisation légère et le développement industriel sur le continent. Ce sont nos trois principaux domaines d'investissement, avec un accent supplémentaire sur les soins de santé, actuellement notre priorité à Maurice.