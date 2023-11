Afrique: Le Discours Royal atteste d'une vision éclairée du Souverain pour l'Afrique (analyste sud-africain)

Johannesburg — Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte atteste d'une vision éclairée du Souverain pour l'intégration, la sécurité et le développement de l'Afrique, a indiqué Morio Sanyane, analyste sud-africain et directeur de rédaction de la chaîne «Power 98.FM».

La nouvelle vision géostratégique de Sa Majesté le Roi pour l'Afrique est salutaire et opportune à bien des égards, car elle témoigne, encore une fois, de la place de choix qu'occupe le Maroc dans la préservation de la paix et de la stabilité en Afrique, ainsi que de son rôle avant-gardiste dans la défense des intérêts du continent et son développement économique, a déclaré M. Sanyane à la MAP.

Il a soutenu qu'au regard de son importance cruciale, cette vision géostratégique du Souverain pour le continent doit absolument être intégrée dans l'Agenda de l'Union africaine pour, dit-il, «aider l'Afrique à se mettre en marche».

« Cette approche vertueuse reflète les aspirations des peuples africains pour d'avantage d'intégration et de progrès », a-t-il fait observer.

Dans cette même veine, l'analyste a salué la détermination du Souverain d'oeuvrer pour l'intégration économique et le développement du continent, ainsi que pour faire de l'espace atlantique une zone de progrès et de rayonnement continental et international.

Et d'ajouter que la stratégie et la vision de SM le Roi Mohammed VI pour l'Afrique et les Africains «posent réellement un chalenge pour les leaders africains sur ce qu'ils doivent faire pour relever ensemble les défis géopolitiques et géostratégiques auxquels est confronté le continent ».

Dans Son Discours, le Souverain a notamment déclaré : «De fait, en dépit de la qualité de ses ressources humaines et de l'abondance de ses richesses naturelles, l'Afrique atlantique accuse un important déficit en matière d'infrastructures et d'investissement. Afin de remédier à cet état de choses, Nous oeuvrons, de concert avec Nos frères en Afrique et l'ensemble de Nos partenaires, à l'élaboration de réponses pratiques et efficientes, adossées à la coopération internationale».