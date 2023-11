Afrique: Peter Pham - Le discours Royal réaffirme 'l'approche stratégique' de SM le Roi envers l'Afrique

Washington — Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte réaffirme "l'approche stratégique à long terme" de SM le Roi envers l'Afrique, a indiqué Peter Pham, éminent membre du prestigieux think tank américain, The Atlantic Council.

"Le discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte renforce non seulement l'identité africaine qui fait partie intégrante de l'histoire du Maroc, telle que reconnue dans sa constitution, mais réitère également l'un des thèmes clés de l'approche stratégique à long terme de SM le Roi envers l'Afrique", a souligné M. Pham dans une déclaration à la MAP.

Saluant la Vision d'intégration intercontinentale du Souverain reflétée notamment dans l'initiative Royale à l'échelle internationale visant à favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique, l'ancien envoyé spécial des États-Unis pour les régions du Sahel et les régions des Grands Lacs a relevé que "grâce à son engagement politique et diplomatique, à son commerce, à ses investissements étendus, à ses liens infrastructurels et à ses relations entre les peuples, le Royaume fait partie intégrante de l'avenir du +continent de l'espoir+ du 21e siècle".

"De plus, grâce à des réseaux s'étendant à la fois vers le nord et vers l'ouest à travers l'Atlantique, le Maroc est également en mesure de faciliter le renforcement des liens entre ses partenaires en Afrique et ceux d'Europe et d'Amérique", a affirmé Peter Pham.