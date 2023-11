Maroc: Installation du consul honoraire du Maroc à Lausanne

Lausanne — Le professeur Mouhsine El Yazid a été installé, lundi à Lausanne, dans ses nouvelles fonctions de Consul honoraire du Maroc auprès des Cantons de Vaud, Genève, Valais et de Fribourg.

Né à Guelmim en 1964, M. El Yazid est l'un des spécialistes éminents en chirurgie orthopédique à Lausanne et dans toute la Suisse. En plus d'apporter des contributions innovantes aux techniques thérapeutiques utilisées dans ce domaine, il s'active au sein de plusieurs associations visant à renforcer les relations entre le Maroc et la Suisse.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc à Berne, Lahcen Azoulay, a relevé qu'il s'agit d'une nomination réfléchie et bien plus que méritée au regard du parcours professionnel exemplaire de M. El Yazid, de ses profondes qualités humaines, de son attachement sincère à la Mère Patrie et de sa contribution notable et de longue date au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Maroc et la Suisse.

L'ouverture de ce Consulat honoraire à Lausanne s'inscrit pleinement dans le cadre de la consolidation et pérennisation des relations bilatérales "excellentes" entre les deux pays et qui ont connu des progrès significatifs au cours des dernières années, grâce notamment à l'adoption de la Déclaration conjointe Maroc-Suisse, signée en décembre 2021 à Berne, lors de la visite officielle du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

%

La signature de cet instrument inédit, ainsi que la mise en oeuvre effective et équilibrée de ses dispositions dans de nombreux domaines, a permis de donner davantage de substance et de contenu à ces relations dans un esprit de durabilité pour les porter au niveau du partenariat avancé souhaité par les deux parties, a-t-il souligné.

En témoigne notamment l'intensité de l'agenda bilatéral, une convergence des points de vue sur les thématiques et priorités d'intérêt commun, une intensification des échanges de visites, la diversification du cadre juridique bilatéral et le renforcement des liens économiques et commerciaux, dont les échanges ont connu un pic historique en 2022, a détaillé le diplomate.

C'est dans ce cadre que le Consulat honoraire du Maroc à Lausanne, mené à présent par M. El Yazid, s'attellera à renforcer cette dynamique et à remplir une mission de rapprochement et d'accompagnement visant à répondre aux attentes et besoins de la communauté marocaine établie en Suisse, a-t-il conclu.

Pour sa part, M. El Yazid a réaffirmé son engagement et sa pleine disponibilité à contribuer à la consolidation et au raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre le Maroc et la Suisse.

Le Consulat honoraire du Maroc à Lausanne accomplira ses différentes missions pour promouvoir notamment les échanges culturels, économiques et diplomatiques avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les autorités locales, a-t-il assuré, ajoutant qu'il veillera à apporter tout son soutien aux intérêts des ressortissants marocains résidant en Suisse, dans le cadre de son mandat, ses prérogatives et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en Suisse.

M. El Yazid a dit se tenir à la disposition de toutes les structures et mécanismes ayant vu le jour au cours des derniers mois pour renforcer les liens et la connaissance réciproque, notamment le Groupe d'amitié interparlementaire Maroc-Suisse, l'Alliance Suisse-Maroc et la Fédération de la diaspora Marocaine en Suisse.

La cérémonie d'installation du consul honoraire a connu la présence d'une pléiade de personnalités suisses et marocaines, parmi lesquelles des universitaires, des professionnels et des représentants d'associations marocaines en Suisse.

Mouhsine El Yazid a obtenu un doctorat en médecine de l'Université de Casablanca en 1993, avant de poursuivre sa spécialisation avec des diplômes d'Helsinki, de Berne et de Lausanne. Il allie l'enseignement universitaire à la pratique médicale. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages médicaux reconnus.