Tunisie: Regard sur la ligue 2 - Entre logique respectée et pronostics déjoués

CSHL, Jendouba Sport, Chebba, ESZ et Zliza jouent le haut du tableau. Rogba Tataouine, Radès et Korba, outsiders ambitieux.

Les choses évoluent en Ligue 2 en marge du déroulé de la 5e ronde de la phase 1.

Première remarque, à l'exception du CSHL et de Jendouba dans le groupe A, personne ne se détache vraiment, et même le tandem précité peut s'exposer à un retour de ses poursuivants et à un tassement en haut de l'affiche.

En poule B maintenant, si l'ESZ, la Zliza, la Stayda et l'incroyable équipe de Rogba Tataouine ont toujours tiré le reste du groupe telle une locomotive, voilà que le Croissant Sportif Chebbien prend actuellement la tête, au prix d'une belle série en cours.

Dans le groupe A, les Verts d'Hammam-Lif mènent la danse et ont la particularité d'avoir trôné sur leur poule depuis les trois coups de la compétition.

Derrière les banlieusards du sud, Jendouba Sport est en embuscade et talonne le CSHL d'une unité.

Fermant la marche du podium à présent, l'ES Radès impressionne depuis peu et semble prendre un malin plaisir à revêtir l'habit d'outsider ambitieux jusque-là.

Passons au pied du podium, au ventre mou et au bas de l'échelle à présent.

Avec un match en moins à disputer, les Capbonais de Korba sont en bonne position pour ravir la 3e place à l'ES Radès qui les précède d'un seul point.

Puis, l'on retrouve par la suite Msaken, la JSO, l'ASA et l'ESHS qui peuvent vite rebondir après une bonne série et se mêler par là même à la course au podium et donc au play-off.

Enfin, vers le bas, cinq équipes se tiennent en trois points, mais la JSK peut déjà prendre le pied du podium si elle gagne son match retard.

Voilà pour le groupe A où tout est encore possible même si le CSHL et Jendouba semblent avoir pris option déjà...

L'ASRéjiche coule

Dans la poule B, le CS Chebba arrive donc après avoir eu du mal à décoller au préalable.

Les Chebbiens passent devant en marge de la 5e ronde, mais se trouvent tout de même sous la menace de l'ES Zarzis et de l'ASG, tous deux à l'affût, à un point, sans omettre de signaler que le duo ESZ-ASG compte un match en moins à disputer.

Sur la 4e ligne maintenant, l'ESRT (Rogba Tataouine), le SCM et le SG gardent la main, alors qu'à une unité de ce trio, le COM et l'OSB n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Enfin, plus bas, si les insulaires de l'ES Jerba, les Fatimides de Mahdia et l'OC Kerkennah comptent un match en moins et peuvent envisager une remontée (au classement) à terme, ça risque de prendre une mauvaise tournure pour l'AS Rejiche et l'AS Jelma, dans le rouge et en proie à de grosses difficultés.