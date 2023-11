Maroc: Marche Verte - Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement dans la province de Safi

Safi — Plusieurs projets de développement ont été lancés ou inaugurés dans la province de Safi, à l'occasion de la commémoration du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

L'inauguration et la pose de la première pierre de ces projets ont été supervisées, mardi, par le gouverneur de la province de Safi, M. Lahoucine Chaynane, en présence notamment des élus, des autorités provinciales, civiles et militaires et des chefs des services extérieurs.

Ainsi, il a été procédé, au niveau de la commune rurale Moul El Bergui, au lancement des travaux du renforcement et de l'élargissement de la route provinciale 2300 reliant le Centre Hrara à la commune Moul El Bergui sur une longueur de 15,4 kms pour un coût global de 15,3 millions de dirhams (MDH). Ce projet dont les travaux s'étaleront sur 12 mois ambitionne d'améliorer le trafic routier au profit des usagers et de contribuer à la promotion de la dynamique économique au niveau de la province.

Dans la même commune territoriale, le gouverneur de la province et la délégation l'accompagnant ont procédé à l'inauguration du lycée secondaire qualifiant Mohamed Abed El Jabiri. L'inauguration de cette institution, ayant nécessité un budget 9,6 MDH, vise à renforcer l'offre scolaire et à lutter contre le décrochage scolaire au niveau de la commune Moul El Bergui.

Par ailleurs, dans la commune de Dar Si Aissa, il a été procédé à l'inauguration d'un terrain de football qui a été équipé en gazon synthétique, et ce dans le cadre du programme de mise à niveau des terrains sportifs, lancé par la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Toujours dans la même commune, il a été procédé à l'inauguration du projet d'élargissement et d'équipement de la Maison de l'Etudiante. Il s'agit d'un projet qui a nécessité un coût global de 950.000 dhs, dont une contribution de l'Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) de 700.000 dhs.

Il a été également question de la remise des clés de 18 bus de transport scolaire au profit de plusieurs collectivités territoriales et 2 bus au profit d'associations de la société civile et ce dans le cadre d'un projet financé par l'INDH à hauteur de 6,5 MDH.

Par ailleurs, dans la commune de Chahda, le gouverneur a procédé à l'inauguration de la Maison de l'Etudiant et de l'Etudiante au niveau du lycée secondaire collégial Driss Benzkri. Entièrement financée par l'INDH (3,35 MDH), cette structure vise à améliorer les conditions de scolarisation des élèves et à lutter contre la déperdition scolaire.

Au niveau de la commune Ouled Salmane, le gouverneur a procédé à l'inauguration de la Maison de l'Etudiant et de l'Etudiante. Totalement financé par l'INDH (3,71 MDH) avec une capacité d'accueil de 90 bénéficiaires, cette structure érigée sur une superficie de 912 m2, comprend des dortoirs, une salle pluridisciplinaire, outre le siège de l'administration et des sanitaires.

Par ailleurs, dans la commune de Safi, le gouverneur a procédé à l'inauguration d'un centre d'épanouissement artistique et culturel pour un budget de 600.000 dhs entièrement financé par l'INDH. Ce centre qui vise à mettre en valeur les talents des élèves et à promouvoir leurs capacités artistiques et littéraires, compte six ateliers à savoir le théâtre, la musique, les arts plastiques, l'audiovisuel, la communication et les langues.

A cette occasion, le Chef du département de l'action sociale à la province de Safi, Hababa Abderrahim, a indiqué dans une déclaration à la presse que ces projets viennent notamment conforter et consolider l'offre scolaire au niveau de la province.

Ces projets, a-t-il dit, tendent à lutter contre la déperdition scolaire via l'inauguration de trois Maisons de l'Etudiant et de l'Étudiante et la remise de clés de bus de transport scolaire et aussi à accompagner la dynamique de développement que connaît la province de Safi.