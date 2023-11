Tunisie: L'ESS cale une deuxième fois de suite - A oublier...

Une fois de plus, l'Etoile perd 2 points au classement et laisse s'échapper le leader clubiste, avec 3 points devant.

Une dernière partie sans histoire, où chaque équipe s'est contentée du point du nul en finissant dos à dos. Consternant.

Encore une fois, le constat est fait d'une indigence offensive de l'Etoile, qui n'arrive pas à déverrouiller une équipe recroquevillée en défense et pour peu qu'elle soit bien regroupée derrière.

Comme face à l'Olympique de Béja avec des circonstances de jeu différentes, les attaquants étoilés ont péché dans le dernier geste un peu par malchance avec un énième tir sur la barre transversale et souvent par maladresse avec des tirs trop dans l'axe de Jaziri, mal ajustés et écrasés de Aouani.

Ni Assil Jaziri pourtant remuant et qui aurait mérité un but au compteur, ni Aouani en dedans et encore moins Abdelli qui manque de réussir son retour de blessure n'ont trouvé le filet.

A croire que le coach Imed Ben Younès s'est contenté du match nul vers la fin avec certains remplacements poste pour poste, sans jouer l'offensive à outrance pour arracher une victoire. Comme un air de déjà-vu...

Le terrain en tartan du 7-Mars de Ben Guerdane ne réussit pas aux Etoilés, comme en atteste le même résultat blanc de la saison dernière.

L'art de se compliquer la vie...

Comptablement, l'ESS ne fait pas une bonne affaire puisque trois équipes sont, désormais, dans un mouchoir de poche de 2 points : l'ESS, le ST et l'OB. Un trio de teams qui va batailler jusqu'au bout, pour deux places d'accession aux play-offs.

Le manque d'ambition ajoutée à la crainte de la rudesse de l'adversaire, difficile à manier chez lui, ont largement contribué à ce résultat négatif pour l'Etoile.

Quand ce sont des milieux récupérateurs par excellence comme Sidibé et encore plus Mbé qui se mettent à tenter leur chance en vain, en seconde période, on redoute alors que le but de la délivrance ne survienne pas.

A noter, par contre, l'excès de perte de temps des joueurs de Ben Guerdane pour casser le rythme déjà moyennement intense du match et tenter de sauver le point du nul.

Seul le portier Raed Gazzah a passé un après-midi tranquille au contraire de son opposant Charfi, qui a dû s'employer pour repousser les vaines tentatives des attaquants sahéliens.

Finalement, l'Etoile ne prend pas le bol d'air, mathématiquement indispensable au classement et sent le souffle chaud du Stade Tunisien et de l'Olympique de Béja qui aspirent également à se qualifier aux play-offs.

Parce que pour l'USBG qui est perdante au change, c'est une mission qui s'annonce très compliquée de finir au moins à la salvatrice 3e place, avec 5 points de retard sur l'OB...

Parce qu'en se compliquant la vie deux matchs de suite sans en gagner un seul, l'Etoile est amenée primo à dérouler face à El Gawafel samedi prochain à Sousse, contre une équipe en manque de confiance et promise au play-out et secundo à intensifier son niveau de jeu et sa préparation, en vue des matchs disputés de la Champions League Africaine, dans une période à venir.

A commencer par celui face à l'EST, le 24 de ce mois à Radès.