Algérie: 42e session de l'UNESCO - Belaabed rencontre son homologue sud-africaine

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a rencontré, mardi à Paris en marge de sa participation aux travaux de la 42ème session de la Conférence générale de l'UNESCO, la ministre de l'Education de base de la République d'Afrique du Sud, Angie Motshekga, précise un communiqué du ministère.

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue "l'évolution en cours dans les deux pays sur le plan éducatif", ajoute la même source.

A cette occasion, le ministre a mis en avant les "réalisations accomplies par l'Algérie dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement sur plusieurs plans, notamment la numérisation qui a couvert toutes les opérations liées à la vie scolaire, en plus de l'introduction de l'anglais et de l'éducation physique et sportive au cycle primaire et leur attribution à des enseignants spécialisés", ainsi que "la création de la filière art au niveau de l'enseignement secondaire général et technologique, entre autres".

Il a également confirmé la "disponibilité de l'Algérie à établir des relations bilatérales avec l'Afrique du Sud en la matière et à échanger les expériences et expertises", selon le même communiqué.