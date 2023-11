Algérie: Presse écrite et électronique - Le PL vise à promouvoir la performance des médias nationaux

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a affirmé, mardi à Alger, que le projet de loi (PL) relatif à la presse écrite et à la presse électronique visait principalement à promouvoir la performance des médias nationaux.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux réponses aux préoccupations et questions des députés sur le texte du projet de loi relatif à la presse écrite et à la presse électronique, le ministre a précisé que l'objectif principal de ce projet était d'"organiser le secteur et de promouvoir la performance des médias nationaux".

Répondant à la question d'un député sur les délais de délivrance d'autorisations pour la création de journaux électroniques et de la presse écrite selon le texte du projet, M. Laagab a fait savoir que l'article y afférent "prévoit la délivrance immédiate de l'autorisation si le dossier soumis est conforme aux conditions requises", assurant que certains articles "peuvent être reformulés pour éviter toute ambiguïté".

Par ailleurs, le ministre a indiqué que les textes relatifs au journaliste professionnel, à la carte professionnelle et à l'autorité de régulation "sont désormais prêts", ajoutant qu'une réflexion est en cours sur "une initiative permettant la création d'un fonds de soutien aux journalistes en vue d'améliorer leurs conditions socio-professionnelles".

Il a rappelé à cet égard que "le président de la République a appelé à plusieurs reprises les journalistes à s'organiser à travers des syndicats représentatifs de manière à défendre leurs droits et leur permettre de se développer".

A une question sur l'exigence d'expérience pour le directeur de publication (15 ans selon le texte du projet de loi), le ministre a indiqué que le texte de l'article relatif à cette exigence visait à "élever le niveau et la performance des médias et non à restreindre la création de nouveaux journaux, qu'ils soient électroniques ou de la presse écrite".