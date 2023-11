Algérie: Tlemcen - Les contributions de Rachid Benmalek dans le développement de la sémiotique revisitées

TLEMCEN — Les participants à une rencontre sur "les réalisations scientifiques de Rachid Benmalek et leurs implications académiques, organisée mardi à Tlemcen, ont mis en exergue les contributions intellectuelles de cet écrivain au développement de la sémiotique en Algérie.

Le spécialiste de la culture populaire et de l'approche sémiotique, Abdelhamid Bourayou, de l'Université d'Alger 2, a affirmé que Rachid Benmalek a joué un rôle fondamental dans le développement de l'approche sémiotique en Algérie et dans la culture arabe, de par son intérêt pour la terminologie et la traduction de la langue française vers la langue arabe, avec précision.

Pour sa part, Pr Abdelali Bachir de l'Université Aboubekr-Belkaid de Tlemcen, a souligné que Rachid Benmalek a "amplement" contribué, à travers ses ouvrages dans le domaine de la sémiotique, à simplifier le langage pour les étudiants et les lecteurs, grâce à ses connaissances précises.

La traduction de la terminologie, notamment dans son ouvrage "Sémiotique narrative" est considéré comme l'un des plus importants ouvrages ayant instauré la sémiotique en Algérie, sachant que ses écrits ont été bien accueillis par les étudiants, surtout après la programmation de modules de sémiotique à l'Université algérienne, selon le même intervenant.

Intervenant à son tour, Rachid Benmalek a évoqué sa carrière d'écrivain et ses 16 livres, qui s'étalent sur un quart de siècle, annonçant qu'à partir de mars prochain, il éditera trois nouveaux livres.

Cette rencontre, à laquelle ont participé de nombreux universitaires et étudiants, a également vu la présentation des diplômes que l'écrivain a obtenus dans des universités internationales et ses différents ouvrages, qui oscillent entre traduction, réception et enracinement de l'approche sémiotique et du terme narratif dans le discours critique arabe, comme "La sémiotique narrative", "Le dictionnaire rationalisé des théories du langage", "Le projet sémiologique dans les études arabes" et "Les enjeux sémiotiques".

L'écrivain et critique Rachid Benmalek, né en 1956 à Tlemcen, est diplômé de l'Université de Tlemcen, en 1981, avec une licence en littérature arabe, avant de poursuivre ses études supérieures à l'Université de Paris (France) où il obtient, en 1982, un Diplôme des études approfondies en méthodologie, puis un doctorat en littérature algérienne, en 1984.

Il rentra au pays et s'y installa et obtient, en 1995, avec la mention "très honorable", un doctorat d'Etat en sémiotique à l'Université de Tlemcen.

Il a occupé le poste de Professeur de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique à l'université Aboubekr-Belkaid de Tlemcen et Directeur du Centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe, outre sa participation aux forums nationaux et internationaux, en plus de son activité dans le domaine de la traduction et des cellules de recherche internationales.