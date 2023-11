Algérie: 42e session de l'UNESCO - Belaabed rencontre son homologue tunisien

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a rencontré, mardi à Paris en marge de sa participation aux travaux de la 42ème session de la Conférence générale de l'UNESCO, le ministre tunisien de l'Education, Mohamed Ali Boughdiri, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens tenus par les deux parties ont permis de "saluer la profondeur des relations fraternelles et amicales qui unissent les deux pays frères et d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement", lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, "les deux parties en réitéré leur volonté de stimuler la cadence de la coopération bilatérale et de suivre les différents projets conjoints, en sus de procéder à une évaluation régulière des différentes activités de coopération, notamment l'activation du Programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation signé par les deux pays à Tunis le 15 décembre 2021, ainsi que l'accord-cadre dans le domaine de la recherche pédagogique entre l'Institut national de recherche en éducation et le Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique de Tunisie, paraphé dernièrement à l'occasion de la tenue de la grande commission mixte de coopération algéro-tunisienne le 4 octobre 2023 à Alger", selon la même source.