Algérie: Adopter une approche participative pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a mis l'accent, mardi à Alger, sur la nécessité d'adopter une approche participative reposant sur la concertation entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, en vue de promouvoir les exportations hors hydrocarbures.

Présidant, au Palais des expositions (Safex), un atelier de travail sur les procédures bancaires, douanières et fiscales relatives à l'exportation, en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, M. Zitouni a jugé impératif de "lever les contraintes et d'unifier la vision entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, en vue de développer, diversifier, et augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures pour pouvoir partant adhérer aux chaînes des valeurs mondiales".

Pour le ministre, la présence du ministre des Finances, ainsi que l'ensemble des instances et des établissements sous tutelle à cet atelier, "se veut une preuve de la forte volonté politique vers le changement, à travers une méthodologie participative et de concertation avec tous les acteurs dans le domaine de l'exportation, voire de la production, dans l'objectif de sortir avec des solutions pratiques aux difficultés et lever les obstacles, quelles que soient leur nature, devant les exportateurs".

Dans ce contexte, M. Zitouni a salué les efforts consentis par les établissements bancaires, financiers et douaniers en soutien aux opérateurs économiques, ainsi que les efforts fournis par le reste des institutions de l'Etat et les autres secteurs ministériels, rappelant le rôle axial du Conseil national consultatif de promotion des exportations, présidé par le Premier ministre et qui vise à renforcer la relation de confiance entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques, en vue de dynamiser l'activité d'exportation.

De son côté, le ministre des Finances a mis en exergue l'importance des mesures de facilitation mises en place par le secteur des Finances dans les domaines, douanier et fiscal pour soutenir et garantir la fluidité de l'opération d'exportation.

Il a cité, en particulier, la déclaration douanière simplifiée et l'exportation à travers le carnet douanier d'admission temporaire, un document de transit douanier international, en vertu duquel le paiement des taxes et droits de douane exigibles est suspendu. Il dispense également de la caution lors de la procédure d'admission.

M. Faid a souligné, dans ce sens, le rôle du couloir vert au niveau des points frontaliers, destiné à faciliter l'exportation des produits agricoles et des produits périssables, en allégeant les mesures de contrôle douanier, affirmant que le traitement des produits exportés se fait en 48 heures.

Le ministre a affirmé, en outre, que l'opération globale de numérisation des procédures et transactions dans le secteur des Finances constituera "un appui fort en termes de simplification des procédures appliquées dans les opérations d'exportation".

Augmentation du capital de la CAGEX

Le ministre a souligné, dans ce sens, l'importance d'investir dans la diversification des exportations pour renforcer la solidité et la stabilité de l'économie nationale, en oeuvrant à améliorer le climat des investissements pour faire de l'Algérie "un incubateur des investissements étrangers directs et productifs, au sujet duquel le président de la République a donné plusieurs instructions et orientations à maintes occasions".

M. Faid a préconisé une rationalisation et une bonne maîtrise des importations, outre l'augmentation et la diversification de la production locale, citant les mesures prises par les pouvoirs publics pour augmenter la productivité et améliorer la qualité des produits locaux en vue de booster l'exportation.

A cette occasion, le ministre a souligné que la signature, la semaine prochaine, de la nouvelle loi relative au foncier économique marquera son entrée en vigueur, arguant qu'il s'agit d'un texte consacrant plusieurs réformes visant à améliorer le climat des investissements.

Le ministre a relevé l'importance de la mesure relative à la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) dans le cadre du projet de loi de finances pour l'exercice 2024, invitant les exportateurs à adhérer et à contribuer au travail du Conseil national de la fiscalité, étant "un espace de consultation visant à réformer le système fiscal national et tout ce qui concerne les procédures fiscales afférentes à l'exportation".

Pour sa part, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), M. Kamel Moula, a plaidé en faveur de la facilitation des procédures bancaires relatives à l'exportation, notamment celles relatives au rapatriement des recettes financières d'exportation hors hydrocarbures, saluant dans le même cadre l'ouverture des banques algériennes à l'étranger.

L'atelier a été consacré à la présentation des préoccupations des exportateurs, avec la participation des cadres du secteur du Commerce et de la Promotion des exportations, des organismes sous tutelle, des cadres du secteur du ministère des Finances, la Banque d'Algérie, la Douane et les impôts.

Ont pris part aussi à cette rencontre, des représentants de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), des représentants des banques, des représentants de CAGEX, ainsi que les présidents des associations professionnelles et des représentants des filières professionnelles et des établissements exportatrices dans différents secteurs.

Cet atelier intervient suite à une rencontre similaire organisée par le ministère du Commerce fin octobre dernier sur les procédures logistiques relatives à l'exportation.