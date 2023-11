Algérie: Une commission mixte Finances-Commerce-Patronat pour la prise en charge des préoccupations des exportateurs

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a annoncé, mardi à Alger, la mise en place prochaine d'une commission mixte regroupant les ministères des Finances et du Commerce ainsi que les organisations patronales, pour prendre en charge les préoccupations des exportateurs.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue au terme d'un atelier sur les procédures bancaires, douanières et fiscales relatives à l'exportation, en présence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, M. Faid a précisé que cette commission "prendra en charge toutes les préoccupations soulevées par les exportateurs lors de cette rencontre, notamment en matière législative et réglementaire".

Soulignant l'importance de la coordination et du dialogue entre les différents acteurs en vue de trouver des solutions aux problèmes soulevés, le ministre des Finances a salué la nouvelle approche suivie par les pouvoirs publics visant à sortir de "l'économie de la rente" et à s'orienter vers une économie productrice.

L'atelier a été consacré à la présentation des préoccupations des exportateurs, avec la participation des cadres du secteur du Commerce et de la Promotion des exportations, des organismes sous tutelle, des cadres du secteur du ministère des Finances, la Banque d'Algérie, la Douane et les impôts.

Ont pris part aussi à cette rencontre, des représentants de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), des représentants des banques, des représentants de CAGEX, ainsi que les présidents des associations professionnelles et des représentants des filières professionnelles et des établissements exportatrices dans différents secteurs.

Cet atelier est le deuxième du genre après celui organisé par le ministère du Commerce fin octobre dernier sur les procédures logistiques relatives à l'exportation.