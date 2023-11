Afrique du Nord: L'Algérie attachée à la défense des causes et des intérêts du continent africain

ALGER — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, mardi, que l'Algérie était profondément attachée à la défense des causes et des intérêts du continent africain, à l'instauration des principes du vivre ensemble en paix et à la défense des droits des peuples, à leur tête le droit à l'autodétermination, insistant sur le droit du peuple palestinien à exercer pleinement tous ses droits fondamentaux.

"L'accueil par l'Algérie de cet événement africain important dans le domaine des droits de l'Homme, avec l'aval du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, reflète en réalité l'importance accordée par notre pays aux droits de l'Homme, et aux actions visant à leur protection et à leur promotion, ainsi qu'à l'intérêt accordé à la dimension africaine", a déclaré M. Benabderrahmane dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la 71e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CAfDHP).

M. Benabderrahmane a évoqué, dans ce cadre, la contribution de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples à la défense de ces droits et son soutien aux causes justes du continent africain, affirmant que l'Histoire retiendra "son courage judiciaire et son humanité dans ce domaine, notamment à la lumière de l'inaction d'autres tribunes".

Le Premier ministre a abordé, à cet égard, les événements douloureux sans précédent que vit le monde et les violations flagrantes de tous les droits de l'Homme, des traités et des résolutions internationales en Palestine, avec l'application du deux poids deux mesures, en totale contradiction avec les valeurs humaines et les principes partagés par l'ensemble de l'humanité, consacrés par les chartes internationales et régionales des droits de l'Homme pour tous les êtres humains, sans exception ni discrimination aucune".

%

"L'Algérie, qui suit les graves développements en Palestine occupée, insiste sur le droit du peuple palestinien à exercer ses droits fondamentaux inaliénables notamment à la vie, à la santé, à la sécurité, à la paix, mais aussi celui des enfants palestiniens de vivre pleinement leur enfance conformément aux conventions et traités internationaux", a-t-il soutenu.

Expérience algérienne en matière de droits de l'Homme, une expérience pionnière sur les plans régional et international

M. Benabderrahmane a également mis en avant l'expérience algérienne en matière de promotion et protection des droits de l'Homme, considérée comme pionnière sur les plans régional et international, soulignant que "cette expérience avait été renforcée à la faveur des importantes réformes consacrées par la Constitution du 1er novembre 2020 et concrétisées à travers une batterie de textes législatifs et de nouveaux mécanismes institutionnels mis en place".

A ce propos, le Premier ministre a cité l'amendement constitutionnel de 2020, qui a "conféré une impulsion nouvelle aux efforts de l'Algérie visant à consacrer les droits fondamentaux individuels et collectifs, les libertés publiques, à consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs, à appuyer les autorités de contrôle, outre la promotion de la liberté d'opinion, d'expression, de la presse, de manifestation pacifique et d'association, en plus de renforcer l'égalité homme-femme devant la loi (...)".

Outre les efforts nationaux, le Premier ministre a affirmé que l'Algérie "est présente en force dans les tribunes onusiennes et régionales, de par son apport, sa concertation et sa coopération, avec le respect et l'engagement aux chartes parmi ses lois internes", soulignant que l'Algérie a procédé à l'adoption d'une démarche fondée sur les droits de l'Homme, notamment socioéconomiques et culturels, à la lumière du programme de l'action onusienne à l'horizon 2030 sur la réalisation des objectifs du développement durable (ODD).

Il a aussi exprimé l'engagement "ferme" de l'Algérie à l'instauration de la paix et de la sécurité dans son environnement et aux niveaux régional et international, en suivant une approche basée sur la non-ingérence dans les affaires internes des pays, le renforcement du règlement pacifique des crises et des conflits, l'adoption de principes des deux chartes de l'ONU et de l'UA, et la promotion de la culture de la paix, de la solidarité et des valeurs de la réconciliation.

M. Benabderrahmane a relevé, à ce propos, que les efforts de l'Algérie visant à défendre ces valeurs dans les différents fora continentaux et internationaux, "lui ont valu la considération de la communauté internationale, et traduit l'élection de l'Algérie en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité pour un mandat de deux ans, ainsi que sa réélection pour un nouveau mandat au Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025, outre le renouvellement de son mandat à la CAFDHP pour la période 2024-2030".

En conclusion, le Premier ministre a souligné la foi de l'Algérie en l'action multilatérale et le renforcement de la coopération avec les organisations et les mécanismes de défense des droits de l'Homme, "traduite dans ses efforts visant à honorer ses engagements en la matière, en veillant à présenter les rapports périodiques devant les différents mécanismes régionaux et internationaux de défense des droits de l'Homme", a-t-il dit.

Il s'agit, également, de la coopération étroite avec les différents mécanismes contractuels et non contractuels, d'autant que l'Algérie a reçu en septembre dernier le rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association. Il est, aussi, prévu de recevoir la rapporteuse spéciale sur les défenseurs des droits de l'Homme.