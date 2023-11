Algérie: Ecomondo-2023 - Le ministre italien de l'Environnement salue le partenariat avec l'Algérie

RIMINI (Italie) — Le ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin s'est félicité, mardi à Rimini (Italie), de l'excellence des relations algéro-italiennes, qualifiant l'Algérie de partenaire "privilégié" pour l'Italie, notamment dans le domaine de l'énergie.

Dans une déclaration à l'APS en marge de l'ouverture officielle de la 26e édition du Salon international de l'économie verte et circulaire "Ecomondo", M. Fratin a indiqué que "l'Algérie est l'un des partenaires privilégiés de l'Italie. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations, qui se traduisent par diverses formes de coopération entre les gouvernements algérien et italien, la coopération économique et les accords sur le gaz naturel".

Le Salon "Ecomondo" qui a ouvert ses portes, mardi, sous le slogan "Systèmes de transition écologique", connait la participation de sept organismes et institutions algériens actifs dans le domaine des énergies renouvelables et du recyclage.

La délégation algérienne participera, notamment, à des rencontres bilatérales d'affaires "B2B" avec ses homologues italienne et internationales.

Cette édition se caractérise par une participation record de plus de 1.500 entreprises actives dans le domaine des services et des technologies environnementales, de la gestion de l'eau et des déchets, du textile, de l'énergie bio, de la protection des sols, ainsi que des domaines des transports, de l'agriculture et des villes durables, venues de 30 pays, soit la plus grande participation depuis la création de l'événement.

Plus de 150.000 m2 ont également été réservés pour accueillir les exposants de ce salon, qui devrait être visité par plus de 85.000 personnes.

Dans le cadre de cette manifestation, plus de 230 conférences et tables rondes seront organisées sur les meilleures pratiques en matière d'économie circulaire, outre des échanges avec les principales personnalités de ce domaine, la promotion des relations commerciales dans ses différents secteurs, ainsi que les technologies, les aspects législatifs et les tendances de développement de ce marché.