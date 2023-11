Maroc: Laâyoune remporte le Prix de la ville arabe durable et résiliente

Doha — La ville de Laâyoune, la plus grande métropole du Sahara marocain, a décroché la deuxième place dans le cadre la 14ème édition du Prix de la ville durable et résiliente, octroyé par l'Organisation des villes arabes, a annoncé mardi à Doha la Fondation du prix.

Dans une conférence de presse organisée dans le siège de la Fondation, le jury a annoncé que parmi les 11 villes en lice pour le Prix de la ville durable et résiliente, la première place est revenue à la municipalité du Grand Amman dans le Royaume hachémite de Jordanie, la deuxième place a été remportée par la ville de Laâyoune, alors que la troisième place a été attribuée au Gouvernorat du Dhofar, dans le Sultanat d'Oman.

Concernant le prix d'excellence en transformation électronique et intelligente, pour lequel six candidatures ont été soumises, la première place a été remportée par la municipalité de Doha au Qatar, la deuxième place est revenue à la municipalité du Grand Amman en Jordanie, tandis que la Société générale pour le logement et le développement urbain, dans la ville d'Amman, a décroché la troisième place.

Quant au prix de la ville créative, pour lequel cinq candidatures ont été soumises, la première place n'a pas été décernée, tandis que la deuxième place a été remportée par la Société générale pour le logement et le développement urbain dans la ville d'Amman et la troisième place a été obtenue ex aequo par les municipalités de Ramallah en Palestine et de Gabès en Tunisie.

À cette occasion, le Secrétaire général de l'Organisation des villes arabes, Abdul Rahman Hisham Al-Asfour, a salué le soutien et les efforts inlassables déployés par le Qatar pour contribuer au succès de la Fondation du Prix des villes arabes depuis que la ville de Doha a accueilli son siège en 1983.

De même, il a souligné que la Fondation a accompli des réalisations remarquables dans le cadre des initiatives de l'action arabe conjointe, en instituant une série de récompenses attribuées régulièrement aux innovateurs arabes dans divers domaines tels que l'architecture, l'environnement, les villes durables, la transformation numérique et l'intelligence artificielle.

Pour sa part, le directeur général de la Fondation du prix des villes arabes, Issa Rashid Hamad, a relevé que la Fondation s'engage à fournir tous les moyens de soutien nécessaires pour encourager la participation de toutes les villes arabes aux différentes catégories de prix.

L'Organisation des villes arabes, qui compte actuellement plus de 650 villes, a été créée en 1967 pour soutenir et renforcer l'action arabe commune.