Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique du président Macron

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi reçoit un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que cet appel intervenait dans le cadre des consultations en cours entre les deux chefs, concernant la situation dans la bande de Gaza, où on a examiné les résultats des contacts et des mouvements diplomatiques internationaux et régionaux pour contenir la situation.

Ainsi, M. le Président a souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour un cessez-le-feu, afin de protéger les civils et de faciliter l'accès des aides humanitaires sans entrave ni retard. Le président français a exprimé l'appréciation de son pays pour le rôle égyptien sur les plans politique et humanitaire, surtout au niveau de la fourniture, de la coordination et de l'acheminement de l'aide à Gaza, ainsi que de l'accueil des Palestiniens blessés et de l'évacuation des ressortissants étrangers, passant en revue les efforts de secours français pertinents.

Les deux présidents sont convenus de poursuivre la coordination et les consultations sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient et d'oeuvrer pour inciter les parties à trouver des moyens de résoudre la crise, conduisant à la paix, à la solution à deux États et à l'établissement de l'État palestinien.

Source: presidency.eg