Maroc: La BAD prévoit de financer des projets à hauteur de 782 millions d'euro en 2023

Lancement ce 8 novembre 2023 à Marrakech au Maroc, de l'Africa investment Forum (Aif), initié par la Banque africaine de développement (Bad) et ses partenaires.

Dans son discours d'ouverture, le président de la Bad, Akinwumi Adesina, a tenu à exprimer son immense gratitude à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, pour avoir accepté de nous accueillir et pour avoir si gracieusement placé ces Market Days de l'Africa Investment Forum sous son patronage royal. Il a également remercié le Gouvernement et le peuple du Royaume du Maroc pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Il a annoncé une bonne nouvelle pour ce pays récemment frappé par un violent tremblement de terre. « Je voudrais saisir cette occasion pour assurer le Gouvernement du Royaume du Maroc de notre soutien collectif permanent aux efforts de relance.

La Banque africaine de développement prévoit de financer à hauteur de 782 millions d'euros différents projets au Maroc en 2023 », a annoncé le patron de la Bad. Il a saisi cette occasion pour présenter à Sa Majesté le Roi, au Gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc ses sincères condoléances et exprimer sa compassion pour le tremblement de terre dévastateur que le pays a connu il y a exactement deux mois jour pour jour. « Avec près de 3 000 vies perdues et des milliers de personnes blessées, cette tragédie inattendue a apporté détresse et difficultés à d'innombrables familles qui ont perdu leurs proches », a indiqué M. Adesina qui a demandé une minute de silence.

Il a relevé que les actions de secours, rapides et efficaces, entreprises par le Gouvernement après le tremblement de terre ont permis de sauver des vies, d'apporter aux personnes touchées un soutien immédiat et de restaurer les services vitaux. « Les écoles sont de retour, les unités de santé mobiles sont en place. Le peuple marocain est résilient. Vous venez d'accueillir les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fmi il y a quelques semaines, ici même à Marrakech. Et nous voilà, vous nous accueillez dans le cadre de l'Africa Investment Forum. Quel courage ! Quelle résilience ! Quelle ténacité ! », a exprimé le président de la Bad.