Afrique: Offensive israélienne à Gaza - Un membre des équipes MSF décède dans un bombardement

communiqué de presse

MSF a appris mardi 7 novembre le décès de l'un des membres de son équipe à Gaza, Mohammed Al Ahel, qui a été tué avec plusieurs membres de sa famille le 6 novembre.

Mohammed était technicien de laboratoire pour MSF depuis plus de deux ans et se trouvait chez lui dans le camp de réfugiés d'Al Shate lorsque la zone a été bombardée et que le bâtiment dans lequel il se trouvait s'est effondré, entraînant, selon des sources locales, le décès de dizaines d'autres personnes.

Plus de 10 000 personnes, dont plus de 4 000 enfants, ont déjà été tuées à Gaza, selon les autorités locales. Aucun endroit à Gaza n'est à l'abri des bombardements massifs et indiscriminés de l'armée israélienne.

Nous sommes profondément inquiets pour le sort de tous nos collègues à Gaza, dont beaucoup travaillent encore dans les hôpitaux de la bande de Gaza.

Nos appels répétés à un cessez-le-feu immédiat sont pour l'instant restés lettre morte. Nous réitérons avec force que la mise en place d'un cessez-le-feu est la priorité absolue pour éviter davantage de morts dans la bande de Gaza et permettre le déploiement d'une aide humanitaire à la hauteur des besoins.