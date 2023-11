Sénégal: Le Ministre de la Jeunesse annonce "une grande offensive" contre l'émigration irrégulière

Kaolack — Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat a déclaré que son département a mis en place un programme de "grande offensive contre l'émigration irrégulière" basé sur une "alliance stratégique" entre les structures publiques prestataires d'emplois et d'employabilité, les collectivités territoriales et les acteurs du mouvement associatif jeune.

»Ce programme vise à faire engager une riposte sociale soutenue fondée sur une approche combinée de la dimension citoyenne et socio-économique du problème de l'émigration irrégulière", a notamment indiqué Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat.

Il s'exprimait, mardi, en marge de la réunion spéciale du Comité régional de développement (CRD) consacrée aux préparatifs de la cérémonie d'inauguration de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté (MJC), la semaine prochaine, sous la présidence du chef de l'Etat.

M. Ndour a expliqué que la mise en œuvre de ce programme sera basée sur une "alliance stratégique" entre les structures publiques prestataires d'emplois et d'employabilité, les collectivités territoriales et les acteurs du mouvement associatif jeune, en vue de mettre en exergue les nombreux dispositifs mis en place par l'Etat du Sénégal, les opportunités saisissables et la responsabilité citoyenne des communautés face à ce "drame social".

Relevant que l'actualité est fortement dominée par une résurgence très prononcée de l'émigration irrégulière, causant beaucoup de pertes en vies humaines, il estime que ces mouvements migratoires »aux relents suicidaires » risquent, au-delà de l'émotion qu'ils suscitent, de compromettre les efforts de la construction citoyenne ainsi que le développement économique du pays.

»L'émigration n'est pas simplement une question de politiques et de lois, c'est une question humaine qui requiert compassion, solidarité et compréhension. C'est une réalité complexe ancrée profondément dans l'histoire de l'humanité", a insisté Pape Malick Ndour.

»Nous devons donc aborder cette question avec beaucoup d'empathie, de sérieux et de responsabilité et conjuguer nos voix pour parler le même langage afin de sensibiliser les jeunes sur les méfaits de l'émigration irrégulière. Parce que la vérité est que personne ne peut prendre à défaut le gouvernement sur la mise en exécution de programmes politiques forts dédiés à la jeunesse", a-t-il fait valoir.

Il a affirmé que le président Macky Sall a démontré son "engagement exceptionnel" en matière de programmes politiques visant à soutenir la jeunesse sénégalaise. Sa "vision audacieuse" et ses initiatives ont, selon lui, contribué à créer des opportunités pour les jeunes dans divers domaines tels que l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat et la participation citoyenne.

Le ministre dit reconnaitre que des efforts restent à fournir dans ce domaine puisque les jeunes sont encore à la recherche de promotion sociale et économique. »Mais nous savons que des solutions existent et beaucoup de jeunes parviennent à en trouver à partir des opportunités que l'Etat leur offre", a-t-il dit.