Afrique: Athlético d'Abidjan/JKT Queens - Viser une première victoire

Les journées s'enchaînent à Korhogo. Après 24 heures de récupération, les formations du groupe A reprennent du service. Ce mercredi, l'Athlético d'Abidjan croisera le fer face aux JKT Queens.

Quelques semaines après l'élimination de la Côte d'Ivoire par la Tanzanie à la course vers la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2024, les deux pays se feront face, à travers leur représentants en Ligue des Champions Féminine de la CAF ce mercredi 8 novembre à 17h00 GMT.

Seule équipe de la poule à avoir perdu lors de sa première sortie, défaite 2-0 contre les Mamelodi Sundowns, les JTK Queens ont grillé un joker. Les protégées d'Esther Freddy Cheburuma devront se déployer pour aller chercher un résultat positif et ainsi imiter leur sélection nationale qui était venue à bout des Éléphantes lors du match retour pour la qualification à la CAN.

C'est donc un esprit de revanche qui planera dans les artères du stade Amadou Gon Coulibaly. Vitrine du football football féminin ivoirien, l'Athlético d'Abidjan est conscient du défi qu'il doit relever. Auteur d'un match nul 1-1 face aux Marocaines du Sporting Club de Casablanca, les Ivoiriennes visent leur première victoire dans cette compétition et effacer ainsi la mésaventure subie par la sélection nationale.

Entendu...

Esther Freddy Cheburuma, entraîneure du JKT Queens

"On s'attend à un public en feu demain. Il va falloir être concentré et ne pas subir l'ambiance. Nous avons perdu notre premier match et nous ne sommes pas dans une situation confortable. Nous savons exactement ce qu'il nous reste à faire, car l'Afrique n'a pas encore vu le vrai visage de JKT Queens"

Lancina Dao, entraîneur de l'Athlético d'Abidjan

"Tout le monde nous félicite pour notre premier match.Merci, mais nous n'avons pas gagné et nous voulons gagner ce match. Cela nous relancera et nous mettra en bonne position avant le dernier match. Nous avons fixé des objectifs et nous voulons les atteindre."

La stat

Aucun club hôte n'a été impliqué dans un match nul 0-0 lors de la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.