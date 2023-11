Tunisie: Siliana-Elections - Difficultés qui entravent le développement et un potentiel naturel inexploité

SILIANA — Le gouvernorat de Siliana se situe à 125 km de la capitale, Tunis, au mitan de 7 gouvernorats, à savoir, Kairouan et Zaghouan à l'est, Béja et Jendouba au nord, Kef et Kasserine à l'ouest, et Sidi Bouzid au sud, ce qui en fait un point de jonction géographique entre, d'une part, les gouvernorats du nord-est et du nord-ouest et d'autre part, ceux du centre et du sud du pays.

Siliana couvre une superficie de 4 670 km2 et compte 11 délégations et 86 imadas. La superficie des terres agricoles y est estimée à 431,2 mille hectares, 139 mille ha de forêts et pâturages et 18,5 mille ha de terres irriguées, selon le rapport de la Commission Régionale de Développement à Siliana pour l'année 2021.

Le gouvernorat de Siliana abonde en ressources naturelles, notamment le sol, l'eau, la végétation et l'élevage animal, tant et si bien que la région contribue à hauteur de 13% dans la production céréalière au plan national (2,6 millions de quintaux), 7% de la production nationale des viande et 2500 tonnes de cerises annuellement.

La région est également réputée pour la richesse et la diversité de son potentiel naturel. On y décompte 40 sites de matériaux de construction tels que le marbre, les pierres, l'argile et le sable, outre cinq zones industrielles situées à Silana (deux zones), Gaafour, Bou Arada et Makthar.

En dépit du potentiel de développement du gouvernorat de Siliana, la région présente des carences substantielles , les plus marquants d'entre elles consistent en l'isolement de ses zones rurales, en raison de la vétusté des pistes agricoles, et les perturbations de l'approvisionnement en eau potable, outre l'absence de représentations de plusieurs administrations régionales, la crise des transports et le blocage d'un certain nombre de projets en raison du manque des fonds.

//Délégation d'El Krib//

L'approvisionnement en eau potable dans plusieurs quartiers, notamment pendant la période estivale, constitue le plus grand problème des habitants d'El Krib.

//Délégation de Sidi Bou Rouis//

Les problèmes environnementaux ont transformé la vallée de Tassa dans la délégation de Bou Rouis en une décharge d'eaux usées dans les régions de Bou Rouis, Seres, Zouaouine et Dahmani, selon l'activiste de la société civile Saleh Militi, ce qui requiet la mise en place d'une station d'épuration, a-t-il indiqué a l'Agence TAP.

//Délégation d'Ain Achour//

la région souffre de la vétusté de ses pistes et de la route locale 660 reliant la délégation de Bou Rouis et Siliana, outre les perturbations de l'approvisionnement en eau potable.

//Délégation de Gaâfour//

Les habitants de Gaafour ont convenu à l'unanimité que les problèmes les plus marquants auxquels ils aspirent à trouver solution, se resument en, le manque de postes d'emploi et des centres de formation, l'absence d'espaces récréatifs et familiaux, le manque des représentations de l'administration publique, ainsi que les problèmes de transport.

//Délégation de Bou Arada//

Des sources locales au sein de la délégation de Bou Arada ont indiqué à l'Agence TAP qu'il existe un véritable problème de connexion au réseau électrique et d'approvisionnement en eau potable dans la region, signalant que le centre de santé de base continue également d'être fermé, étant voué à l'effondrement.

//Délégation d'El Aroussa//

La population à El Aroussa, où l'on compte 5 imadas, se plaignent de la dégradation des infrastructures, notamment la route reliant Bouhajba à El Aroussa, les routes de la région Tlala et la route entre El Aroussa et Misrata.

//Délégation de Bargou//

Certaines communautés résidentielles à l'imada d'Ain Farna, dans la délégation de Bargou, sont isolées des autres communautés en raison des difficultés de déplacement liées aux routes et aux moyens de transport. Les zones d'Aouamra et de Zouabine sont confrontées au manque d'approvisionnement en eau potable.

//Délégation de Makther//

Certains habitants à Chouarnia ne sont pas approvisionnés en eau potable étant donné la position de la région, tout en altitude ainsi que son éloignement des réservoirs d'eau. Un relief rigoureux engendre également de grands problèmes de déplacement des enfants vers les écoles, outre les incommodités causées par les odeurs désagréables provenant des canaux d'évacuation dans certaines zones à Makhtar-sud.

//Délégation de Siliana-Sud//

Les habitants d'El Kabel déplorent le manque d'aménagement des pistes agricoles, des ressources en eau et de la protection des terres contre l'érosion. La région manque également de connexion au réseau d'assainissement.

//Délégation de Siliana-Nord//

La délégation manque d'espaces récréatifs pour les enfants, de parcs familiaux et d'un espace pour accueillir les activités culturelles, outre les interruptions fréquentes de l'eau potable.

///Délégation d'Errouhia//

Les problèmes de la délégation d'Errouhia se résument dans le manque de moyens de transport irréguliers (transports ruraux), le manque d'approvisionnement en eau potable, et la dégradation de l'état des pistes agricoles.