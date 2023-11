Cote d'Ivoire: JNP 2023 - Les rencontres B to G mobilisent près de 600 participants

Les rencontres " Business to Government" (B To G) ont intéressé durant deux jours, près de 600 participants lors des travaux de la 6e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé (Jnp 2023) au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Parce que la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire a donc été aménagée pour offrir aux opérateurs économiques et à tous ceux qui le désirent, un temps d'échange avec les responsables de l'administration publique sur les préoccupations qui les concernent, notamment en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises (Rse).

Hormis les implications de la mise en oeuvre d'une politique Rse ces rencontres ont permis de répondre à des préoccupations d'ordre général, concernant notamment l'accès aux marchés publics. Pour l'occasion, le secrétariat exécutif du Comité de concertation Etats-secteur privé (Se-Ccesp) a mobilisé 24 administrations publiques et 2 du secteur privé que sont la Chambre d'agriculture et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.

Plusieurs produits et préoccupations ont été présentés lors de ces rencontres, notamment les produits du Trésor Pay et Money du Trésor ainsi que les modalités de paiements de factures et du process pour obtenir un paiement.

La question de l'Acd (les arrêtés de concession définitif) a aussi été évoquée. Les préoccupations étaient relatives à l'accès au foncier urbain, aux coûts et acquisitions. Il a été également question du financement du secteur agricole d'où la présence de la chambre nationale de l'agriculture, mais aussi du financement des start-up et des projets de jeunes.