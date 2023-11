Cameroun: Un frère infirmier directeur du centre de santé de Njmafor à Bamenda a été tué

Yaoundé — Un frère infirmier des Fils de l'Immaculée Conception a été tué lors d'un attentat au bord de la route au Cameroun.

Le frère Cyprian Ngeh a été poignardé à mort dans la soirée du 7 novembre dans le quartier de Ndamukong à Bamenda. Il était infirmier et directeur du Centre médical catholique de l'Immaculée Conception (CFIC) à Njmafor. Il a été attaqué alors qu'il rentrait à l'hôpital après avoir raccompagné un membre de son équipe.

Bamenda est la capitale de la région du nord-ouest du Cameroun, l'une des deux régions anglophones du pays, qui est en proie à la guerre depuis 2016 pour se séparer du reste du pays majoritairement francophone.

L'hôpital où travaillait Frère Cyprien "est spécialisé dans les activités maternelles et infantiles, et a été conçu pour garantir à la population, en particulier aux futures mères, aux mères et aux nouveau-nés, un service de qualité et un accompagnement non seulement médical, mais aussi humain et spirituel à ceux qui vivent dans une situation de souffrance", rapporte sur son site l'association Dokita, qui soutient les œuvres humanitaires des missionnaires de la Congrégation des Fils de l'Immaculée Conception à travers le monde.